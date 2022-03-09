Rusya'da gizli görüşme: Fransız bakan ve genelkurmay başkanı katıldı

Mali Savunma Bakanı Saido Camara ve Genel Kurmay Başkanı Alou Boi Diarra'nın gizlice Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Fransız Jeune Afrique dergisi, Savunma Bakanı Camara ve Diarra'nın 6 Mart'ta başkent Bamako'dan ayrıldığını yazdı.
Haberde, ikilinin Rusya'da çeşitli görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, iki ismin 8 Mart itibarıyla hala Moskova'da oldukları kaydedildi.
Camara ve Diarra, geçen yıl birçok kez Rusya'yı ziyaret etmişti.
Mali'nin, Wagner grubuyla 1000 kadar paralı askerin ülkede savaşması konusunda anlaştığı, paralı askerlerin aralık sonundan bu yana ülkede konuşlandığı biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Rusya'nın dünyada çeşitli bölgelerde görev yapan Wagner savaşçılarını ülkeye çağırdığı iddia edilmişti.
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki Wagner askerlerinin bir kısmının savaşmak üzere Rusya'ya döndüğü belirtilmişti.
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Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.
Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
Savaşın acı görüntüsü: 22 kişinin öldüğü saldırı sonrası şehir harabeye döndü
Rus ordusuna ait savaş uçakları Ukrayna'nın Sumi şehrine bomba yağdırdı. Düzenlenen hava saldırılarında 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla ev de enkaza döndü. Bölgeden gelen görüntüler savaşın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Ukrayna’ya saldırılarına devam eden Rusya, hem kendi topraklarından hem de Belarus’tan ağır silahlar naklederek, Kırım’dan da Ukrayna’nın güney kentlerine zırhlı trenlerle silahlar gönderdi.
Ağır silahların taşındığı trenlerden birine ait sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Rusya’nın Kırım’daki askeri birliklerinden roket, ağır zırhlı araçlar ve hafif silahlar gönderdiği ifade edildi.
Rus askerleri tarafından korunan trenlere yüklenen silahların ise Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.
Trenlere, Sovyetler yapımı ZU-23-2 tipi makineli uçaksavar toplarının da bulunması dikkat çekti. \"
\"Amur\" ve \"Baykal\" olarak isimlendirilen trenlerin ne kadar silah taşıdığı konusunda kesin bilgi edinilemezken, Rusya Savunma Bakanlığı da silah taşıyan Rus trenleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
Rusya Ukrayna'da ağır yıkıma hazırlanıyor: Zırhlı trenlerle savaş bölgesine gönderdi
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal girişiminde 14. güne girilirken, Rus ordusundan savaşın şiddetini daha da artıracak bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.
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ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.
Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.
Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve \"Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa\" destek sağlayacağını kaydetti.
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.
Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, konuya ilişkin McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.
McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan \"insani acıyı\" görmezden gelemeyeceğini belirterek, \"McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi.\" ifadesini kullandı.
Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı.
Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.
Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin \"kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla\" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 14. gününe girerken dünya devlerinden art arda açıklamalar geliyor. Ukrayna'ya desteğini belirten dev şirketler Rusya'dan çekildiklerini duyurdu.