Ekonomi ABDden Rusyaya yardım eden Çinli şirketlere uyarı Ağır cezalara maruz kalırsınız
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den Rusya'ya yardım eden Çinli şirketlere uyarı: Ağır cezalara maruz kalırsınız

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına meydan okuyan Çinli şirketlere karşı önlemler alınabileceğini belirtti. Raimondo, Rusya'ya tedarik sağlamaya devam eden Çinli şirketleri ağır cezalara maruz kalacağı konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya yardım eden Çinli şirketlere uyarı: Ağır cezalara maruz kalırsınız
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat düzenlemelerini göz ardı etmeleri halinde ürünlerini üretmek için ihtiyaç duydukları Amerikan ekipmanlarına ve yazılımlarına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Rusya'nın, ABD'nin yaptırımları ve ihracat kontrollerini aşmak için diğer ülkelerle arayış halinde olacağına işaret eden Raimondo, Rusya'ya tedarik sağlamaya devam eden Çinli şirketleri ağır cezalara maruz kalacağı konusunda uyardı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkenin askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurmuştu.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği ve Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojileri kapsadığı bildirilmişti.

  • Söz konusu kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı kaydedilmişti.

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