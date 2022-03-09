Dünya ABD Dışişleri Müsteşarı Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı
AMERİKA

ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Montrö Sözleşmesi kapsamında boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemek için "güçlü adımlar" attığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı
Türkiye Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland Senato Dış İlişkiler Komitesinde Ukrayna üzerine katıldığı oturumda Türkiye'nin Montrö kararı ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararı konusunda açıklamalar yaptı.

Putin'nin Kırım'a daha çok silah sistemi kurmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde gemilerin serbest dolaşım hakkını tehdit ettiğini belirten Nuland, oradaki varlıklarını göstermek için ABD ve NATO tatbikatlarını belirli aralıklarla yaptıklarını kaydetti.

  • Nuland, "Karadeniz'i açık tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye (Ukrayna'da) çatışmalar başladığından bu yana savaş gemilerinin geçişini engellemek için Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı. Bu konular üzerine çalışıyoruz." dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi nedir? Montrö'da Türkiye maddesi!
ÖZGÜN
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi nedir? Montrö'da Türkiye maddesi!

Polonya'nın savaş uçağı adımı

Polonya'nın, MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne göndermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin Nuland, "Buraya gelirken Polonya'nın açıklamasını gördüm. Benim bildiğim kadarıyla, uçakların ABD'nin emrine verilmesi konusu daha önce ABD'ye danışılmadı." ifadesini kullandı.

Nuland, son birkaç gündür uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda Polonya ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Masama döndüğümde, Polonya'nın bu uçakları ABD'ye verme önerisine nasıl cevap vereceğimizi değerlendireceğim." dedi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland açıklama yaptı.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
OYNAT 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.' dedi.

Ömer Çelik'ten 'Montrö Sözleşmesi' açıklaması: Türkiye bu hükümleri net bir şekilde uygulayacaktır
OYNAT 02:14
Ömer Çelik'ten 'Montrö Sözleşmesi' açıklaması: Türkiye bu hükümleri net bir şekilde uygulayacaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Çelik, 'Bugün itibarıyla uluslararası hukuku tamamen ihlal eden ve çok ağır sonuçları olacak bir durum ortaya çıktı. Bunu tamamıyla reddediyoruz. Bu haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.' dedi. Karadeniz'in güvenliğinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini ifade eden Çelik, 'Montrö Sözleşmesi'nin bu tip durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği konusunda bütün senaryolar çalışılmıştır, hazırlıklar yerine getirilmiştir.' ifadelerini kullandı.


İstanbul için saat belli oldu

İstanbul için saat belli oldu

Kar aralıksız yağacak.
Cesetlerin toplanmasınadahi izin vermiyorlar

Cesetlerin toplanmasına
dahi izin vermiyorlar

​Rus ordusu Irpin'de yeniden sivilleri hedef aldı.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​ABD'den Montrö Sözleşmesi açıklaması.

Savaşın şiddetini daha da artıracak hamle.

​Trump'tan ABD'de yükselen gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama.

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.
Savaşın acı görüntüsü

Savaşın acı görüntüsü

​22 kişinin öldüğü saldırı sonrası şehir harabeye döndü.
Yağmacılara operasyon

Yağmacılara operasyon

​Aksaray Valisi talimat verdi, depodaki yağlar raflara yerleşti.
Rusya'dan yeni öneri

Rusya'dan yeni öneri

​İnsani yardım koridorlarını sağlamaya hazırız.
Rusya'da gizli görüşme

Rusya'da gizli görüşme

​Fransız bakan ve genel kurmay başkanı katıldı.
Kafede<br>korku dolu anlar

Kafede
korku dolu anlar

​Kızgın yağın olduğu fritöz bomba gibi patladı.

​Ürün sorunu yok stokçuluk var.

​Savaş çığırtkanı İngiltere sadece 300 mülteci kabul etti.

​Harkiv'de doktorlar yaralılara müdahale etmekte yetersiz kalıyor.

​İstanbul'da organize bir yapı, kamunun düzenlediği yemek ihalelerini tekeline aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.