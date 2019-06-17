Mursi vefatından önce 'Ülkem için benimle mezara gidecek sırlarım var' dedi

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut, yaptığı açıklamada, duruşma salonundaki sanık kafesinde bulunan Mursi'nin son konuşmasında yargılanma sürecini eleştirdiğini belirtti.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın, "Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum. Medya görmüyorum. Ortada bir mahkeme de görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak." dediğini kaydeden Abdulmaksut, Mursi'nin bir şiire atıfta bulunarak "kendisine zulmetse de ülkesine bağlı olduğunu" söylediğini aktardı.

Abdulmaksut, Mursi'nin ayrıca şu ifadeleri kullandığını kaydetti:

"Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti, bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var."

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için bugün hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

OYNAT 01:08 Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbe öncesi katıldığı bir programda hafızalardan silinmeyecek açıklamalar yapmıştı. Mursi, 'Vatanımızın aslanlarını öldürüp de, kendinizi düşmanların köpeklerine yedirmeyin. O zaman zalim yöneticilere söylüyordum. Acaba bunu söylemeye devam edecek miyiz?' demişti. BiP'te paylaş

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