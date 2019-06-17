Dünya Mursinin vefatı darbecileri korkuttu
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Mursi'nin vefatı darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı darbecileri korkuttu

Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

Haber Merkezi AA
Mısır'da darbeci rejimin askerleri, büyük ayaklanmaya karşı sokaklara indi.
Mısır'da darbeci rejimin askerleri, büyük ayaklanmaya karşı sokaklara indi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.

Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı.

Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve "terörist" unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan "C" planını devreye soktu.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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