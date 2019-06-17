Dünya Mursinin oğlundan ilk açıklama Babam Allahın huzurunda buluşacağız
ORTADOĞU

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölüm haberinin ardından açıklama yapan en büyük oğlu Ahmed "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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