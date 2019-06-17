Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin geçirdiği baygınlık sonrası vefat ettiği öğrenildi.
Muhammed Mursi, Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te yaptığı darbe sonrası tek kişilik hücrelerde yaşamaya mahkum edildi.
Sağlık durumlarının kötüleşmesi sık sık gündeme gelen Muhammed Mursi, 72 ay boyunca tek kişilik hücrede kaldı.
İdam kıyafetiyle mahkeme salonlarına çıkartıldı
Mursi, kötüleşen sağlığına rağmen tedavi alamadı, ailesi ve yakın çevresiyle görüştürülmedi, idam kıyafetiyle mahkemeye çıkartılarak, psikolojik baskılara maruz kaldı.
Yakınlarıyla görüştürülmedi
Mursi, iki yıl önce hapishanede 'hayatını tehdit eden bazı durumlar' olduğunu belirterek, ailesi ve avukatıyla görüşme talebinde bulundu.
Bütün bu talepleri darbeci rejim tarafından reddedildi.
- Mısır makamları, skandal bir karara imza atarak darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 6 yıl içinde sadece 4 kez görüşme izni verdi.