Gündem Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi
POLİTİKA

Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi

Darbeyle görevden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, zulüm zindanlarında 6 yıl yaşayabildi. Mursi, 72 ay boyunca tek kişilik hücrede kaldı. Kötüleşen sağlığına rağmen tedavi alamadı. Ailesi ve yakın çevresiyle görüştürülmedi. İdam kıyafetiyle mahkemeye çıkartılarak, psikolojik baskılara maruz kaldı. Mursi ,iki yıl önce hapishanede 'hayatını tehdit eden bazı durumlar' olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkemeye idam kıyafetiyle çıkarılmıştı.
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkemeye idam kıyafetiyle çıkarılmıştı.

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin geçirdiği baygınlık sonrası vefat ettiği öğrenildi.

Muhammed Mursi, Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te yaptığı darbe sonrası tek kişilik hücrelerde yaşamaya mahkum edildi.

Sağlık durumlarının kötüleşmesi sık sık gündeme gelen Muhammed Mursi, 72 ay boyunca tek kişilik hücrede kaldı.

İdam kıyafetiyle mahkeme salonlarına çıkartıldı

Mursi, kötüleşen sağlığına rağmen tedavi alamadı, ailesi ve yakın çevresiyle görüştürülmedi, idam kıyafetiyle mahkemeye çıkartılarak, psikolojik baskılara maruz kaldı.

Yakınlarıyla görüştürülmedi

Mursi, iki yıl önce hapishanede 'hayatını tehdit eden bazı durumlar' olduğunu belirterek, ailesi ve avukatıyla görüşme talebinde bulundu.

Bütün bu talepleri darbeci rejim tarafından reddedildi.

  • Mısır makamları, skandal bir karara imza atarak darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 6 yıl içinde sadece 4 kez görüşme izni verdi.

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