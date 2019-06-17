Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi Darbeyle görevden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, zulüm zindanlarında 6 yıl yaşayabildi. Mursi, 72 ay boyunca tek kişilik hücrede kaldı. Kötüleşen sağlığına rağmen tedavi alamadı. Ailesi ve yakın çevresiyle görüştürülmedi. İdam kıyafetiyle mahkemeye çıkartılarak, psikolojik baskılara maruz kaldı. Mursi ,iki yıl önce hapishanede 'hayatını tehdit eden bazı durumlar' olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2019, 20:38 Son Güncelleme: 17 Haziran 2019, 21:45 Yeni Şafak