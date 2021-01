New York Valisi: Washington'a bin ulusal muhafız göndereceğiz

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

At the request of the U.S. National Guard, I’m deploying 1,000 members of the NY National Guard to D.C. for up to 2 weeks.



A peaceful transition of power is the cornerstone of our democracy & NY stands ready to help ensure the will of the American people is safely carried out. pic.twitter.com/3AStpH4B9Y — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 7, 2021





ABD Kongresi, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam ediyor.

OYNAT 00:58 ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Kameralara yansıyan görüntülerde Kongre binasına girmeye çalışan Trump destekçilerinin polis engelini aşarak içeriye girdiği görülüyor. BiP'te paylaş

Ne olmuştu?

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

OYNAT 00:54 ABD'de Trump destekçileri ile polis birbirine girdi ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Freedom Plaza önünde toplanan yüzlerce gösterici, Donald Trump'a destek ve 'oyların çalındığına' ilişkin sloganlar attı. Yerel medya, göstericilerden altısının arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. BiP'te paylaş

