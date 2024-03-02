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Dünya

Pakistan'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu 17 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunvha eyaletinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu bazı evlerin çatılarında çökme meydana geldi. Bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı.

22:49 - 2/03/2024 Cumartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver, Lower Dir ve Bajaur başta olmak üzere bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatıları çökerken, bazı evler ise heyelan nedeniyle toprak altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri, 7'si Peşaver, 3'ü Lower Dir'de olmak üzere eyalette 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları Lahor, Belucistan, Karaçi ve kuzeydeki dağlık bölgelere kadar ülkenin büyük bir kısmında etkili oluyor.

Karaçi'de, yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Lahor'un bazı bölgelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan eyaletinin Gvadr ilçesi de yağışların vurduğu bölgeler arasında yer alırken, burada kanalizasyonlar taştı, bazı bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.


#Pakistan
#yağış
#sel
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