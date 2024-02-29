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Dünya

Brezilya'da Acre Nehri için taşkın alarmı: 11 bin kişi tahliye edilecek

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışlar sellere yol açarken bölgeden tahliyeler de başladı. Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edilirken Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için de tahliye emri verildi.

07:48 - 29/02/2024 الخميس
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.


Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü kaydetti.


Acre Valisi Gladson Cameli, merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaşarak, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

Ülkenin Acre eyaletinde geçen yıl da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.






#Brezilya
#sel ve şiddetli yağışlar
#tahliye
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