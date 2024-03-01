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Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağış ve fırtına sonrası Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Seren Som
Seren Som
12:35 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya karara ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir. Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."


Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir
Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir

Deprem bilimcisi Naci Görür, Türkiye'nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. "Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir" diyen Görür, Antalya'ya ayrı parantez açarak dikkat çekti. Antalya'nın büyük bir bölümünün falez ve traverten gibi karasal nitelikli kireç taşlar ile alüvyon dolguların üzerinde yer aldığını belirten Naci Görür, "Antalyalılar rant hastalığına yakalanmış. Gökdelenleri dikmeye başlamışlar. Antalya'da ne kadar gökdelen yaparsanız, tehlikeyi büyütürsünüz. Özellikle büyük bina, gökdelen yapabilecek insanlardan uzak durun. O düşüncelerden de uzak durun." dedi.


#Antalya
#Sel
#Afet Bölgesi
#Ali Yerlikaya
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