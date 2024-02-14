Antalya suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya, önceki akşam şiddetli yağışa teslim oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar, kepçe ile kurtarılırken, araçlar ise adeta suya gömüldü. Dron ile görüntülenen mahallede balkonlarda çok sayıda kişinin beklediği görüldü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanırken, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Kepez Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde su ve çamur suyu tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, 7 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GEBİZLİ SUYA GÖMÜLDÜ

Muratpaşa ilçesi Şarampol alt geçidin su basarak araç trafiğine kapatıldı. İlçede Gebizli Mahallesi ise adeta suların altında kaldı. Mahallede çok sayıda gecekonduda su baskını yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar ise kepçe yardımı ile kurtarıldı. Çok sayıda kişinin ise mahallede balkonlarda beklediği görüldü.

989 KİŞiYE TAHLİYE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 989 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Antalya Valiliği’ne 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

BOTLARLA TAHLİYE

Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, suda sürüklenen çok sayıda araçta ağır hasar oluştu.İş yerini su basan itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu. Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.







