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Antalya'da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış Antalya'da sel ve taşkınlara yol açarken beş ilçede ise okullar tatil edildi.

07:01 - 13/02/2024 Salı
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.


Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada,
"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.






 





#Antalya
#Okul tatil
#Şiddetli yağış
2 saat önce
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Antalya'da kuvvetli yağış ve sel nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi