Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.