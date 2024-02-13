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Antalya'da şiddetli yağış: Çok sayıda kişi ev ve araçlarında mahsur kaldı okullar tatil edildi

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi. Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

07:11 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 07:33 - 13/02/2024 Salı
AA
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.


Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.



Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.



Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.





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Antalya'da kuvvetli yağış ve sel nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi