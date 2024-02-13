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Antalya'da sel felaketi: Üç ilçede okullar yarın da tatil

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sele dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi. Sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Kepez ilçesine 13 saatte 3 aylık yağmur düştü. Çevre illerden Antalya'ya destek ekipleri sevk edildi. 2 bin 131 personelimiz sahada, 989 vatandaşımız AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi" dedi. Son olarak Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda yarın da okulların tatil edildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:14 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:00 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Antalya'da dün gece başlayan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi sonucunda, birçok mahalle sular altında kaldı.
Antalya'da dün gece başlayan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi sonucunda, birçok mahalle sular altında kaldı.

Antalya'da gece başlayan sağanağın neden olduğu sel felaketi sonucunda acı haber geldi. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.


Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, birçok mahalle sular altında kaldı.


Üç ilçede okullar yarın da tatil

Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle, okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.


'İki bini aşkın personel görev yapıyor'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.


Karaloğlu, çevre illerden Antalya'ya destek ekip gönderildiğini ifade etti. Karaloğlu,
"Bölgeye sevk edilen toplam personel sayısı 2131'dir. Tahliye işlerimiz devam ediyor. Yağmurdan bu yana kadar 112'ye gelen ihbar sayısı 3500 civarıdır. İhbarların tamamına hızlı şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. 989 vatandaşımız tahliye edildi"
dedi.

'3 aylık yağış 13 saatte düştü'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bölgeye ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 20 milyon lira yardım ödeneği gönderildiğini ifade eden Karaloğlu,
"Ulaşımda şu anda herhangi bir sorun yok. Kemer-Kumluca karayolunda heyelanlar oluştu. Elektrik noktasında kısmı sorunlar yaşanıyor. 13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü"
şeklinde konuştu.

Valilikten açıklama: 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


Bakan Yerlikaya: 989 vatandaşımız tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
dedi.


Şelale kahverengi aktı

Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.



#Antalya
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