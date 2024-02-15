Gece sel sularında sürüklenen araç gündüz vinç ile kurtarıldı

Sel sularına aldırmayıp karşıya geçmeye çalışınca aracıyla birlikte suya gömüldü. Sel sularıyla kapanan yoldan karşıya geçmeye çalışan sürücüler, canlarını adeta hiçe saydı. İnsanların uyarılarına aldırış etmeyen sürücülerden biri kamyonetiyle karşı tarafa geçmeyi başardı. Ancak diğer aracın sürücüsü o kadar şanslı değildi. Debinin giderek artmasıyla birlikte şahıs, arabasıyla birlikte suların içinde kaldı. Bu olanlara aldırış etmeyen bir kamyon sürücüsünün de yolun diğer tarafa geçtiği anlar görüntülere yansıdı. Aracıyla suyun içinde kalan şahsın akıbeti bilinmiyor.