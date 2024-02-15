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Gece sel sularında sürüklenen araç gündüz vinç ile kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gece etkili olan yağmur nedeniyle sel sularında sürüklenen araç gündüz vinç yardımı ile sürüklendiği yerden çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

16:05 - 15/02/2024 Perşembe
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Adıyaman'ı sağanak vurdu
Adıyaman'ı sağanak vurdu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gece etkili olan yağmur nedeniyle sel sularında sürüklenen araç gündüz vinç yardımı ile sürüklendiği yerden çıkarıldı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Yukaçöplü köyü yakınlarında kalıcı konutların bulunduğu alana giden Yunus Y. aracıyla ilerlerken sel sularına kapıldı. Sürücü araçtan inerek kendini kurtardı ancak araç sel sularıyla sürüklendi. Yaklaşık 100 metre kadar sel sularının sürüklediği araç, menfez girişinde su ve balcığa gömüldü.

Aracın bulunduğu yere gündüz vinç ve çekici çağırıldı. Araç vinç yardımı ile su ve balcıktan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.



#sağanak
#Adıyaman
#sel
#araç
#vinç
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