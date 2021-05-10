Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Reuters algı peşinde Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı masum gösterdiler
ORTADOĞU

Reuters algı peşinde: Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı 'masum' gösterdiler

Kudüs'te İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Londra merkezli haber ajansı Reuters ise, saldırganı, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek okuyucularına sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reuters algı peşinde: Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı masum gösterdiler
Reuters masum sivilleri ezen İsrailli saldırganı 'masum' olarak haberleştirdi.

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı.

Bir işgalci ise, arabasıyla Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinlileri ezd.

Reuters'tan algı operasyonu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise, söz konusu saldırganı aklama çabasına girdi.

Saldırganın kan donduran eyleminin videosu, birçok platformda paylaşılırken, Reuters, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek olay sonrası çekilen fotoğraflar okuyucularına sundu.

İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
OYNAT 00:53
İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
Kudüs'te bir İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Ardından aracından inerek üzerlerine ateş açtı.

Sosyal medya sansürü: Facebook, Twitter ve Instagram İsrail'in şiddetini paylaşanları engelliyor

Dört koldan Kudüs'te yaşananlara ilişkin algı operasyonu yürüten İsrail lobisi, sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve gönderilerin silinmesini sağlıyor.

Filistin hükümeti, Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiğini açıklamıştı.

Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü
DÜNYA
Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı
DÜNYA
İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

İsrail'den ABD'ye: Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın
DÜNYA
İsrail'den ABD'ye: Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın

Dışişleri Bakanlığından İsrail saldırılarına kınama
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından İsrail saldırılarına kınama
Abone Ol Google News
Hedefe yaklaştık

Hedefe yaklaştık

​Tam kapanmada sayılar hızla düşüyor.
İki yüzlü Batı

İki yüzlü Batı

​Almanya hükümeti işgalci İsrail'i kınamadı.
TBMMden İsraile ortak kınama

​AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, bütün ülkelere çağrıda bulundu.

​Mescid-i Aksa'da namazdan sonra cemaate saldırdı.

​3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama.

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.