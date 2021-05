Reuters algı peşinde: Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı 'masum' gösterdiler

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı.

Bir işgalci ise, arabasıyla Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinlileri ezd.

Reuters'tan algı operasyonu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise, söz konusu saldırganı aklama çabasına girdi.

Saldırganın kan donduran eyleminin videosu, birçok platformda paylaşılırken, Reuters, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek olay sonrası çekilen fotoğraflar okuyucularına sundu.

Palestinians stone Israeli car, which crashes, as Jerusalem seethes https://t.co/hOVDoiYnAv pic.twitter.com/uV3aS92ZHQ REKLAM May 10, 2021

Sosyal medya sansürü: Facebook, Twitter ve Instagram İsrail'in şiddetini paylaşanları engelliyor

Dört koldan Kudüs'te yaşananlara ilişkin algı operasyonu yürüten İsrail lobisi, sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve gönderilerin silinmesini sağlıyor.

Filistin hükümeti, Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiğini açıklamıştı.

DÜNYA Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

DÜNYA İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

DÜNYA İsrail'den ABD'ye: Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın