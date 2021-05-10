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Dünya İsrailden ABDye Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın
ORTADOĞU

İsrail'den ABD'ye: Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları ve şiddeti artarak devam ediyor. Dünya kamuoyunda da oldukça geniş yankı bulan hain saldırılar sonrası harekete geçen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı Ben Shabat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Shabat, mevkidaşına, "ABD ve uluslararası toplum Kudüs konusunda bize baskı yapmasın. Bu işe burnunuzu sokmayın" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailden ABDye: Bize Kudüs konusunda baskı yapmayın
Ben Shabat

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

Masum sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile işgalciler, Filistinlilerin bölgeye akın etmesinin ardından geri çekilmiş, birkaç saat süren aranın ardından yeniden saldırılarına başlamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD ile İsrail arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"ABD ve uluslararası toplum işe burnunu sokmasın"

Amerikan medyasından Axios isimli haber sitesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrailli mevkidaşi Ben Shabat ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki olaylara değindiğini açıkladı.

İsrailli yetkililere göre Ben Shabat, ABD’nin bu olaya karışmaması ve İsrail’e baskı yapmaması gerektiğini söyledi.

Shabat, "ABD ve uluslararası toplum bu işe burnunu sokup Filistinlilere istediğini vermesin, düzeni sağlamak istiyorsanız bize değil onlara baskı yapın" ifadelerini kullandı.

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