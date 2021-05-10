İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

Fanatik Yahudiler Gazze'den atılan roketlerin ardından panikledi

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Atılan roketlerin ardından Batı Kudüs'te sirenlerin duyulması üzerine, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs işgalini kutlayan fanatik Yahudiler arasında büyük bir paniğe neden oldu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde ise sevinç gösterileri düzenlendi.