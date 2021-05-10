İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti. Eylemi Hamas üstlendi.
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldıran işgalciler, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.
Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.
Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları, işgalcilerin bugün saat 18.00'e kadar bölgeyi terk etmemeleri durumunda saldırıya geçeceğini açıklamıştı.