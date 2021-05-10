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Dünya İşgalcilere verilen süre doldu Gazze Şeridinden Batı Kudüse roket atışı
ORTADOĞU

İşgalcilere verilen süre doldu: Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti. Eylemi Hamas üstlendi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Gazze Şeridinden Batı Kudüse roket atışı
Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket atıldı.

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldıran işgalciler, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.

Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları, işgalcilerin bugün saat 18.00'e kadar bölgeyi terk etmemeleri durumunda saldırıya geçeceğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
OYNAT 00:44
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin Gazze'den fırlatılma anları yer aldı. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti.

Hamas: İsrail ağır bir bedel ödeyecek
DÜNYA
Hamas: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Gazze'den Batı Kudüs'e roket atışı

İşgalcilere verilen sürenin dolmasının ardından Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Eylemi Hamas üstlendi.

Gelişmenin ardından İsrail'in birçok kentinde sirenlerin çaldığı ve İsrailli vekillerin sığınaklara girdikleri ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Gazze'den atılan roketlerin ardından panikledi
OYNAT 00:49
Fanatik Yahudiler Gazze'den atılan roketlerin ardından panikledi
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Atılan roketlerin ardından Batı Kudüs'te sirenlerin duyulması üzerine, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs işgalini kutlayan fanatik Yahudiler arasında büyük bir paniğe neden oldu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde ise sevinç gösterileri düzenlendi.

Hamas Sözcüsü Zuhri TVNET'te konuştu: İsrail yanlış hesap yapıyor direneceğiz
OYNAT 05:37
Hamas Sözcüsü Zuhri TVNET'te konuştu: İsrail yanlış hesap yapıyor direneceğiz
Hamas Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, TVNET'te yaptığı açıklamada işgalci İsrail güçlerinin Kudüs'te gerçekleştirdiği teröre tepki gösterdi. Zuhri 'Siyonistler yanlış hesap yapıyorlar. Bütün planları bozmayı sürdüreceğiz. Onlara planlarının yanlış olduğunu göstereceğiz' diye konuştu.

BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama
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