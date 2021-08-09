Dünya Rumlardan Maraş resti Bedeli ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz
AVRUPA

Rumlardan Maraş resti: Bedeli ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz

KKTC’nin Kapalı Maraş’ı açıp “Burada mal, mülk sahibi Rumlar gelsin, mallarını kendilerine iade edebiliriz” çağrısı sonrası başvuru yapan Rumlar, KKTC egemenliğini fiilen tanımışlardı. Yunan medyasına konuşan Rumlar, GKRY'ye rest çekti. Türk yönetimi altında yaşamaya hazır olduklarını belirten Rumlar, "Biz bedeli her ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz. Kimse kimseye ne yapması gerektiği konusunda tavsiye veremez" çıkışında bulundular.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rumlardan Maraş resti: Bedeli ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz
Fotoğraf: Arşiv

Güney Kıbrıs’la daha önceden yürütülen müzakerelerde Rumlara bırakılması istenen Maraş’ta, KKTC’nin kapalı şehri açıp çağrı yapmasıyla birlikte Rumlar, Maraş’taki mallarını almak için başvuru yapmaya başladı.

RUMLAR KKTC'Yİ TANIDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin aksi yönde çağrı ve baskılarına rağmen, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar 344 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 126’sında iade, 107’sinde tazminat, 52’sinde iade ve/veya tazminat, 42’sinde iade veya takas talip edildi.

46 yıllık hasret bitti
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46 yıllık hasret bitti
  • Rum vatandaşları bu başvurularla Maraş’ta KKTC egemenliğinin fiilen tanımış oldu.

"RUMLAR KKTC'YE BAŞVURMAK İSTİYOR"

Yunan Kathimerini gazetesi, görüştüğü 4 Maraş kökenli Rum’un Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurma ve Maraş’a geri dönme olasılığına dair restini haberleştirdi. Rumlar, Türk yönetimi altında yaşamaya hazır olduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis

Mavi Vatan Kıbrıs'ın Yunan gazetesinden aktardığı habere göre Ay Nikolao sokakta malı bulunan Mihalakis Zannetidis, "Başvuru yaparak Türk propagandasına alet olma düşüncesinin bütün Maraşlılara çok büyük bir hakaret olduğuna inanıyorum. Geçmişteki şimdiki ve gelecekteki hükümetlerimizin temposuyla benim, devletimin faaliyetleri ile mülkümü geri alma perspektifim var mı? Hayır. Dolayısıyla yüzde 1 dahi geri alma fırsatım varsa, talep edeceğim. Çoğu Maraşlı, tam da bu düşünce ile malını geri talep etmek istiyor, daha fazla ne kaybedebilirler ki?" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Nikos Karullas da "Biz bedeli her ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz. Komisyon’a başvurup başvurmamaya henüz karar vermedim, kimse kimseye ne yapması gerektiği konusunda tavsiye veremez. Trajik bir ikilem yaşıyoruz. Anastasiadis'in (Rum yönetimi lideri) 47 yıl sonra kimseye 'Maraşlılar alet olmasın' gibi bir şey söyleme hakkı yok" şeklinde konuştu.

Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru
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Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru

Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu
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Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu

46 yıl sonra açılan Maraş'ın çehresi değişiyor: Büfeler, bisiklet yolları, temiz çevre...
FOTOĞRAF 17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor. KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.
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Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.
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Hayalet Şehir olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi. Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi. Arter, Maraş bölgesinde yoğun çalışmalardan sonra 4 kilometre civarında bir güzergah ve kamuya ait yollar, normal bir şehir havası olması koşuluyla, 8 Ekim'de insanların ziyaretine açıldı. dedi.
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İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yaşayan bir şehir haline dönüştürülmesini; eskisi gibi sokaklarında insanların dolaştığı, çocuk seslerinin duyulduğu ve evlerden yemek kokularının yükseldiği bir şehir haline getirmek istediklerini dile getirdi.
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Arter, Bu yolların ve kaldırımların tamir edilmesi, başlangıç olarak insanların bu caddeleri ve şehri ziyaret etmesi planlanmıştır. dedi. Arter, Türkiye'den Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile KKTC'den ilgili firmalarla bu güzellikleri oluşturduklarını anlattı.
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Maraş açılımına yönelik eleştiriler olsa da genel anlamda memnuniyet olduğunu düşündüklerini vurgulayan Arter, Rum, İngiliz ve diğer uyruklu birçok kişinin de bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.
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Arter, 8 Ekim'den bu yana tahrip olmuş yolların tamir edilip kaldırımların çalışmalarının yapıldığını belirterek Bir şehirde olması gereken peyzaj, çevre düzenlemesi ve bitkilendirmeyle ilgili çalışmalar yapmış bulunuyoruz. Hemen bir anda yaşayan bir şehir yaratamazsanız. Ayrıca kesinlikle insanların özel mülklerine dokunulmamıştır. İdari konulardaki planlamalar yapılmadıkça, kimsenin evine ve özel mülküne dokunulmayacaktır. diye konuştu.
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Maraş'ta açılan 3-4 kilometrelik, kamuya ait kısmın daha da genişletilebilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Arter, şöyle devam etti: İnsanların buraya araçla girişine izin verilmediği için hep yaya ziyaretleri söz konusudur. Bunun yanında bisikletle gezinti olabileceğini düşündük. Bu noktada, Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyemize epeyce bisiklet yardımı yaptı ve insanlarımıza bisikletle de gezme imkanı sağladık. Daha rahat nasıl dolaşılabileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz. 8 noktaya büfe koyduk. İnsanlarımızın gezinti sırasında bir nefes alması, su ve meyve suyu içebilmesi için hizmet vermek için çalışıyoruz.
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Arter, Maraş'ın kapalı olan kısımlarının temizlenmesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini, oraların da statüsünün değiştirilerek ziyarete açılmasının idari bir konu olduğunu ifade etti.
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KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle 15 Kasım'da Ada'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti. Bölgede incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
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Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur.
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KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
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Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı düzenlenmişti.
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İleride eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.
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46 yıl sonra açılan Maraş'ın çehresi değişiyor: Büfeler, bisiklet yolları, temiz çevre...
KKTC'de 46 yıl sonra kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesinin çehresindeki değişim sürüyor. 8 Ekim'de bir bölümü açılan Maraş bölgesinde yapılan çevre düzenlemeleri, bisiklet yolu ve açılan büfeler, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesine olanak sağlıyor. Maraş'ın açılan bölümü, Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülke vatandaşları da dahil olmak üzere, bugüne dek 67 bin 500 civarında ziyaretçi ağırladı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, "Bir şehirde olması gereken peyzaj, çevre düzenlemesi ve bitkilendirmeyle ilgili çalışmalar yapmış bulunuyoruz. Hemen bir anda yaşayan bir şehir yaratamazsanız. Ayrıca kesinlikle insanların özel mülklerine dokunulmamıştır" ifadelerini kullandı.
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