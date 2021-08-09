Rumlardan Maraş resti: Bedeli ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz

Güney Kıbrıs’la daha önceden yürütülen müzakerelerde Rumlara bırakılması istenen Maraş’ta, KKTC’nin kapalı şehri açıp çağrı yapmasıyla birlikte Rumlar, Maraş’taki mallarını almak için başvuru yapmaya başladı.

RUMLAR KKTC'Yİ TANIDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin aksi yönde çağrı ve baskılarına rağmen, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar 344 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 126’sında iade, 107’sinde tazminat, 52’sinde iade ve/veya tazminat, 42’sinde iade veya takas talip edildi.

DÜNYA 46 yıllık hasret bitti

Rum vatandaşları bu başvurularla Maraş’ta KKTC egemenliğinin fiilen tanımış oldu.

"RUMLAR KKTC'YE BAŞVURMAK İSTİYOR"

Yunan Kathimerini gazetesi, görüştüğü 4 Maraş kökenli Rum’un Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurma ve Maraş’a geri dönme olasılığına dair restini haberleştirdi. Rumlar, Türk yönetimi altında yaşamaya hazır olduklarını ifade etti.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis

Mavi Vatan Kıbrıs'ın Yunan gazetesinden aktardığı habere göre Ay Nikolao sokakta malı bulunan Mihalakis Zannetidis, "Başvuru yaparak Türk propagandasına alet olma düşüncesinin bütün Maraşlılara çok büyük bir hakaret olduğuna inanıyorum. Geçmişteki şimdiki ve gelecekteki hükümetlerimizin temposuyla benim, devletimin faaliyetleri ile mülkümü geri alma perspektifim var mı? Hayır. Dolayısıyla yüzde 1 dahi geri alma fırsatım varsa, talep edeceğim. Çoğu Maraşlı, tam da bu düşünce ile malını geri talep etmek istiyor, daha fazla ne kaybedebilirler ki?" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Nikos Karullas da "Biz bedeli her ne olursa olsun geri dönmek istiyoruz. Komisyon’a başvurup başvurmamaya henüz karar vermedim, kimse kimseye ne yapması gerektiği konusunda tavsiye veremez. Trajik bir ikilem yaşıyoruz. Anastasiadis'in (Rum yönetimi lideri) 47 yıl sonra kimseye 'Maraşlılar alet olmasın' gibi bir şey söyleme hakkı yok" şeklinde konuştu.

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DÜNYA Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru

DÜNYA Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu