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Maraş açıldı: ​46 yıllık hasret bitti!

46 yıllık hasret bitti

KKTC, 46 yıldır kapalı Maraş’ın bir bölümünü açtı. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen halk heyecanla Demokrasi Caddesi ile sahil kısmını dolaştı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar kapalı bölgeyi ziyaret etti. Maraş’ta denize girilecek alan “Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki bir kilometrelik hat” olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açılan bölgede, denize girilmek için de 1 kilometrelik bir alan hazırlandı.
09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açılan bölgede, denize girilmek için de 1 kilometrelik bir alan hazırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasında dün tarihi bir adım atıldı. Maraş’ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Maraş’ın açılışına yerli ve yabancı çok sayıda basın mensupları ile bölge halkı katıldı. Bölgeye 2 saatte bine yakın vatandaş giriş yaparken, girişlere Kovid-19 kurallarına uyulması şartı ile izin verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu.


BİR KM’LİK SAHİL

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bölgenin sınırlı bir kısmının 09.00-17.00 arasında ziyarete açıldığını ve belirlenen kurallara uyulması gerektiğini açıkladı. Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve foseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi. Ayrıca denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Alper Tenekeci, “Maraş Türk vakıf malıdır. Osmanlı’dan beri Türk vakıf malıdır. Yüzde 90’ı Türk vakıf malıdır. 1974’te Barış Harekatı’nda Maraş, gerek bizim mücahit kuvvetlerinin sayesinde gerekse Türk askeri sayesinde kurtarılarak bizim bölgede kalmıştır” dedi. Gazi Mağusa doğumlu Atakan Asya da, “Bugün buralarda gezmemiz Türkün gücünü gösteriyor bize. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğünü gösteriyor bize. Hayalet şehir artık gezilebilir bir yer oldu” diye konuştu.

Kapalı Maraş’ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.

İNSAN SESLERİYLE DOLDU

Bu tarihi günle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, “Akdeniz’in incisi Maraş’ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır” dedi.

BU TARiHi ANIN MiMARI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Ersin Tatar

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da bu tarihi günde Maraş’a gitti. Saat 16.00’da bölgeye gelen Tatar, ilk duygularını şöyle anlattı: “Ben dediğimi yaparım, Kapalı Maraş’ı açacağım dedim, açtık. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak.” Kapalı Maraş’ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen Tatar, “Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimari bir hükümetin Başbakanı olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Başbakan Tatar’a eşi Sibel Tatar, Bakanlar ve halktan kalabalık bir topluluk da eşlik etti.

Maraş 46 yıl sonra açıldı
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