Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü açıldı: 337 mal sahibi başvuruda bulundu

Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan bölgede incelemelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, önemli açıklamalarda bulundu.

496 parsel bulunuyor

Bakanlar Kurulunun 12 Temmuz'da aldığı kararla Maraş'ın belli bir bölgesinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarıldığını belirten Saner, Maraş açılımının ikinci evresini uygulamaya koyduklarını söyledi. Kapalı Maraş'ın toplamda 5 kilometrelik bir alanı kapsadığını aktaran Saner, şu ifadeleri kullandı:

Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Bu bölüm içerisinde mevcut 496 parsel bulunmaktadır. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Maraş açılımıyla ilgili atacağımız adımlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurallarına uygun şekilde hareket edeceğimizi ifade etmekteyiz.

337 mal sahibinden başvuru

Bu kapsamda Mal Tanzim Komisyonuna (taşınmaz mal komisyonu) Kapalı Maraş'ın toplamı için 337 mal sahibi, takas, tazminat veya iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulundu. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise (yüzde 3,5'lik kısım) 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tanzim komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar, Mal Tanzim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir.

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