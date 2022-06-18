Rus sunucu Kiev'de bir araya gelen liderlerle alay etti: Orada bombalanmalılar

Putin yanlısı TV sunucusu Yevgeny Popov, Emmanuel Macron ve Olaf Scholz ile İtalya başbakanı Mario Draghi'nin bir araya gelmesiyle birlikte Ukrayna'da savaş olmadığını yalnızca sınırlı bir Rus askeri operasyonunun olduğunu söyleyerek alay etti.

Popov, Kiev'den görüntüleri göstererek şunları söyledi:

"Bütün bu Avrupalı liderlerin ve Zelenskiy'nin konuşması başlıyor. Koordinat vermiyorum ama Kiev'deki parlamentonun tam karşısında bombaya yakınlar."

Rus milletvekili Aleksey Zhuravlyov ise "Neden olmasın?" diyerek sözlerine devam etti.

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