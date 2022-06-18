Dünya Rus sunucu Kievde bir araya gelen liderlerle alay etti Orada bombalanmalılar
AVRUPA

Rus sunucu Kiev'de bir araya gelen liderlerle alay etti: Orada bombalanmalılar

Rus devlet televizyonu sunucusu Yevgeny Popov, Fransız ve Alman liderler ile Kiev'i ziyaret ettikleri için alay etti ve Kremlin'in onları bombalarla hedef alması gerektiğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus sunucu Kievde bir araya gelen liderlerle alay etti: Orada bombalanmalılar
Yevgeny Popov

Putin yanlısı TV sunucusu Yevgeny Popov, Emmanuel Macron ve Olaf Scholz ile İtalya başbakanı Mario Draghi'nin bir araya gelmesiyle birlikte Ukrayna'da savaş olmadığını yalnızca sınırlı bir Rus askeri operasyonunun olduğunu söyleyerek alay etti.

Popov, Kiev'den görüntüleri göstererek şunları söyledi:

"Bütün bu Avrupalı liderlerin ve Zelenskiy'nin konuşması başlıyor. Koordinat vermiyorum ama Kiev'deki parlamentonun tam karşısında bombaya yakınlar."

Rus milletvekili Aleksey Zhuravlyov ise "Neden olmasın?" diyerek sözlerine devam etti.

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