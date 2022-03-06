Dünya Kievde hareketli dakikalar Zırhlı araçlar Ukrayna Evine giriş yaptı
AVRUPA

Kiev'de hareketli dakikalar: Zırhlı araçlar Ukrayna Evi'ne giriş yaptı

Rusya'nın kuşatması altında bulunan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Bölgede bulunan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Bağımsızlık Meydanı'nda uzun bir zırhlı araç konvoyunun görüldüğünü bildirdi. Plakasız araçlardan oluşan konvoyun, Ukrayna Evi'ne giriş yaptığı belirtilirken, içinde önemli insanların olduğu değerlendiriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kievde hareketli dakikalar: Zırhlı araçlar Ukrayna Evine giriş yaptı
​Kiev'de hareketli dakikalar: Zırhlı araçlar Ukrayna Evi'ne giriş yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 11'inci gün geride bırakılırken, başkent Kiev çevresinde çatışmalar sürüyor.

Kiev'de sabah saatlerinde kentin tüm noktalarına barikatlar kurulurken, akşam da hareketli anlar yaşandı.

ZIRHLI ARAÇ KONVOYU KENT MEYDANINDA

Bölgede bulunan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Bağımsızlık Meydanı'nda uzun bir zırhlı araç konvoyunun görüldüğü bildirdi.

UKRAYNA EVİ'NE GİRİŞ YAPTI

Plakasız araçlardan oluşan konvoyun, Ukrayna Evi'ne giriş yaptığı belirtilirken, içinde önemli insanların olduğu değerlendiriliyor.

Kiev'de hareketli dakikalar: Zırhlı araçlar Ukrayna Evi'ne giriş yaptı
OYNAT 00:59
Kiev'de hareketli dakikalar: Zırhlı araçlar Ukrayna Evi'ne giriş yaptı
Rusya'nın kuşatması altında bulunan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Bölgede bulunan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Bağımsızlık Meydanı'nda uzun bir zırhlı araç konvoyunun görüldüğünü bildirdi. Plakasız araçlardan oluşan konvoyun, Ukrayna Evi'ne giriş yaptığı belirtildi.

Kiev sıcak çatışmaya hazırlanıyor: Kent meydanına barikatlar kuruldu
FOTOĞRAF 20
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Rusya-Ukrayna savaşında 11. gün geride kalırken, Kiev'in çevresinde çatışmalar şiddetleniyor.<br><br>
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Özellikle Kiev'e yakın İrpin'de sabah saatlerinde Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
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Rus güçleri Kiev'e doğru ilerlemeye çalışırken, Ukrayna güçleri de başkentteki güvenlik önemlerini artırmaya devam ediyor.<br><br>
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Ukrayna askerleri ve polisleri, kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor.<br><br><br>
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Kentteki yollara beton bariyerlerinin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel yerleştirildi.<br><br>
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Kiev'in önemli bölgelerine kum torbalarından oluşan barikatlar kurulmaya devam ediyor.<br><br>
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Bazı siviller, kum torbalarının hazırlanmasında gönüllü olarak görev alıyor.<br><br>
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Öte yandan çatışmalar Kiev çevresinde devam ederken, kentin en bilinen bölgesi olan Özgürlük Meydanı'ndaki hoparlörlerden Ukrayna Milli Marşı çalındı.<br><br>
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Kiev sıcak çatışmaya hazırlanıyor: Kent meydanına barikatlar kuruldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önlemler artırıldı. Kentin önemli bölgelerine kum torbalarından oluşan barikatlar kurulmaya devam edildi.

İşgalde 11'inci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde 11'inci gün: Silahlar susacak mı?

Kiev Tren İstasyonu’nda tahliye bekleyen Ukraynalılar: Sorun Avrupa Birliği’nin bir şey yapmaması
OYNAT 06:59
Kiev Tren İstasyonu’nda tahliye bekleyen Ukraynalılar: Sorun Avrupa Birliği’nin bir şey yapmaması
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başkent Kiev'den ayrılmak isteyenler, Kiev'de tren istasyonlarına akın etti. Bölgede bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, saatlerce tahliye olmak için sıra beklemek zorunda kalan Ukraynalılarla görüştü. Alex Cosman adındaki bir genç, Avrupa Birliği'ne tepkisini “Bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar sorun da bu' sözleriyle dile getirdi. Nastya ve Mark Bolkov ismindeki Ukraynalılar ise Türkiye'ye kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, “Özellikle Bayraktar konusunda. Burada herkes Bayraktar'dan bahsediyor. Hatta burada yeni doğan evcil hayvanlara Bayraktar ismini veriyorlar. Gücüne inanıyoruz ve sonuçları görüyoruz. Ruslar havada olduklarını bile anlamıyor. Sonra 'bum' ve gökten vuruluyorlar' dedi.

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