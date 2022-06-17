Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin kareleri gündem oldu

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Liderler düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiklerini belirtti.

Ancak Avrupa liderlerinin Ukrayna gezisine Macron ile Zelenskiy'nin fotoğrafları damga vurdu.

Macron'un, Kiev ziyareti öncesinde "Savaşın bitmesi için Ukrayna bir noktada Rusya ile anlaşmak zorunda" açıklaması tepki çekmişti. Bu açıklamalarında ardından Macron'un Zelenskiy'e sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenskiy, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenskiy, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

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Ukrayna'ya desteklerinin yanı sıra Rusya ile de tüm iletişim kanallarını açık tutmaları gerektiğinden ve Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sürmesi gerektiğini bahseden Macron, "Ukrayna'nın kendi kaderini belirlemesi için gereken her şeyi yapacağız. Hangi noktada savaşı durduracağına hangi noktada müzakere masasına oturacağına Ukrayna karar verecek. Zelenskiy ile görüşmelerimizde bundan yola çıkarak Ukrayna’nın hangi koşullarda barışı getireceğini ele alıyoruz" dedi.

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