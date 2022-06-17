Macron Kiev’de rol çaldı: Lokomotif benmişim gibi çek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Draghi ve Almanya Şansölyesi Scholz, beraberlerinde Romanya Cumhurbaşkanı Kalus Werner Iohannis, Polonya’dan tren yoluyla Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi. Macron, Scholz ve Draghi, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinin ardından ilk kez Kiev’e geldi. Dört lider, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeden önce başkentin çevresinde yoğun çatışma ve yıkıma sahne olan İrpin başta olmak üzere kentleri ziyaret etti.

Dört Avrupalı liderin Kiev’e ayak bastığı sırada başkentte hava saldırısı uyarı sirenleri duyuldu. Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin Kiev’deki temaslarından daha çok, Ukrayna yolculuğunda kullandıkları lokomotifte verdikleri masa pozu tartışma konusu oldu. Merkel’in 16 yıllık Almanya Başbakanlığı’ndan sonra Avrupa’nın liderliğine oynayan Macron’un, Draghi’yi sağına Scholz’u soluna aldığı ve kendisini ortada konumlandırdığı fotoğraf, Fransız liderinin Kiev ziyaretini hem iç hem de dış politikada mesaj vermek amacıyla kullandığı yorumuna neden oldu.

Fransa’da hafta sonu parlamento seçimlerinin ikinci turu yapılacak. İlk turda Macron’un liderliğindeki ittifak, sol ittifaka karşı kıl payı önde ipi göğüslemişti. Macron’un Fransız parlamentosunda çoğunluğu sağlayamaması halinde zorlu bir ikinci dönem geçireceği belirtiliyor.

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BEŞLİ MASADA TOPLANTI

İrpin’de Rus işgalinin oluşturduğu yıkımı yerinde gözlemleyen Avrupalı liderler, daha sonra Kiev’e geçti. Kiev’de, Ukrayna lideri Zelenski ile beşli masada biraya gelen Macron, Draghi, Scholz ve Iohannis, gıda güvenliği, silah temini ve Ukrayna’ya desteğin sağlanması gibi konuları ele aldı. Fransa, Almanya ve İtalya’nın birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, Avrupa’nın Ukrayna’ya somut desteğini göstermeyi amaçladığı belirtiliyordu. Bilindiği üzere, daha önce Macron’un, Rusya lideri Vladimir Putin’in savaşta küçük düşürülmemesi gerektiğine yönelik sözleri Paris ile Kiev arasında krize neden olmuştu. Yine, Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları göndermekte yavaş davrandığı ve Rusya’ya yönelik denge politikasını sürdürdüğü iddiaları da Zelenski’nin eleştirilerine sebep olmuştu. İtalya Başbakanı Draghi’nin de Rusya’ya bir ateşkes teklifi götürdüğü biliniyor

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