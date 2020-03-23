146 milyon nüfusu olan Rusya'nın 628 binlik Lüksemburg'dan daha az vakası var

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse 61 kişide daha rastlandığını, vaka sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta ülkesinin koronavirüsün kitlesel yayılmasını durdurmayı başardığını ve daha fazla insanın hastalığa yakalanmasını önlemek için erken ve keskin önlemler sayesinde durumun "kontrol altında" olduğunu söyledi.

Rus yetkililer tarafından yayınlanan bilgilere göre, Putin'in stratejisi işe yaramış gibi görünüyor. Rusya'nın Çin ile uzun bir sınır paylaşmasına ve ilk vakanın Ocak ayında ortaya çıkmasına rağmen, ilan edilen koronavirüs vakalarının sayısı şaşırtıcı derecede düşük.

CNN'de yer alan habere göre rakamlar az da olsa artış gösteriyor ancak 146 milyonluk bir ülke olan Rusya'nın, Lüksemburg'dan daha az kaydedilmiş vakası var ve sadece 367 kişi enfekte oldu.

Lüksemburg, 628.000 nüfusa sahip ve cumartesi günü sekiz ölümle birlikte 670 koronavirüs vakası olduğunu duyurdu.

Çin ile 2 bin 600 mil sınırını bulunan Rusya 30 Ocak'tan itibaren giriş çıkışları kapattı. Karantina bölgeleri kurmak gibi erken müdahale önlemleri sayesinde gelişmiş bir salgının gecikmesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.

Test konusunda önemli bir rekor

Rusya tam anlamıyla testlere Ocak ayının sonunda

başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya temsilcisi Dr. Melita Vujnovic, Rusya'nın testlere ek olarak daha geniş bir dizi önlem aldığını söyledi.

"Vakaların test edilmesi ve tanımlanması, sosyal temasların izlenmesinin yanı sıra izolasyon sağlanması, bunların hepsi DSÖ'nün önerdiği tedbirlere uygun şekilde uygulandı" diyen Vujnovic "Ve sosyal uzaklaşma, gerçekten de nispeten erken tespitten sonra ikinci önemli etken oldu."

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İtalya konusunda zaaf gösterildi

Ülke genelinde 156 binden fazla koronavirüs testi yapıldı. Rusya, İran, Çin ve Güney Kore'den gelen yolcuları önceleyerek havaalanları da dahil olmak üzere Şubat ayının başından itibaren toplu olarak testlere başladı.

Bu Rusya'nın açığı olmadığını göstermiyor. Rusya, İtalya'dan veya kötü etkilenen diğer AB ülkelerinden gelenleri hemen test etmeye başlamadı. Avrupa'dan gelenler için kontrollerini iki hafta karantinaya almayla sınırladı. Sağlık yetkililerine göre, Rusya'da açıklanan koronavirüs vakalarının çoğu İtalya'dan geldi.

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Halk arasında güvensizlik

Sosyal medyada Ruslar, ülkelerinde 1986'daki Çernobil nükleer felaketinin örtbas edilmesi ve ülkenin 1980'lerde HIV / AIDS salgınına karşı tepkisiz kalmasından dolayı koronavirüs konusunda da yeterli şeffaflık olmadığı kanısında.

Moskova'da ilk koronavirüs hastası olan David Berov, Instagram'a, ikinci testinin olumsuz bir sonuç gösterdiğini, birinci ve üçüncü testinde ise pozitif sonuç ortaya çıktığını duyurdu.

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