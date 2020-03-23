Dünya 146 milyon nüfusu olan Rusyanın 628 binlik Lüksemburgdan daha az vakası var
KORONAVİRÜS

Rusya'da koronavirüs salgını nasıl kontrol altına alındı

146 milyon nüfusu olan Rusya'nın 628 binlik Lüksemburg'dan daha az vakası var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin koronavirüsün kitlesel yayılmasını durdurmayı başardığını keskin önlemler sayesinde durumun "kontrol altında" olduğunu söyledi. Rakamlar az da olsa artış gösteriyor ancak 146 milyonluk bir ülke olan Rusya'nın, Lüksemburg'dan daha az kaydedilmiş vakası var ve sadece 367 kişi enfekte oldu. Bu rakamlar "Rusya'da nasıl daha az koronavirüs vakası var?" sorusunu akıllara getirirken halkın vaka sayılarının gizlendiğine dair paylaşımları kafaları karıştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse 61 kişide daha rastlandığını, vaka sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse 61 kişide daha rastlandığını, vaka sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta ülkesinin koronavirüsün kitlesel yayılmasını durdurmayı başardığını ve daha fazla insanın hastalığa yakalanmasını önlemek için erken ve keskin önlemler sayesinde durumun "kontrol altında" olduğunu söyledi.

Rus yetkililer tarafından yayınlanan bilgilere göre, Putin'in stratejisi işe yaramış gibi görünüyor. Rusya'nın Çin ile uzun bir sınır paylaşmasına ve ilk vakanın Ocak ayında ortaya çıkmasına rağmen, ilan edilen koronavirüs vakalarının sayısı şaşırtıcı derecede düşük.

CNN'de yer alan habere göre rakamlar az da olsa artış gösteriyor ancak 146 milyonluk bir ülke olan Rusya'nın, Lüksemburg'dan daha az kaydedilmiş vakası var ve sadece 367 kişi enfekte oldu.

Lüksemburg, 628.000 nüfusa sahip ve cumartesi günü sekiz ölümle birlikte 670 koronavirüs vakası olduğunu duyurdu.

Çin ile 2 bin 600 mil sınırını bulunan Rusya 30 Ocak'tan itibaren giriş çıkışları kapattı. Karantina bölgeleri kurmak gibi erken müdahale önlemleri sayesinde gelişmiş bir salgının gecikmesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.

Test konusunda önemli bir rekor

Rusya tam anlamıyla testlere Ocak ayının sonunda
başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya temsilcisi Dr. Melita Vujnovic, Rusya'nın testlere ek olarak daha geniş bir dizi önlem aldığını söyledi.

"Vakaların test edilmesi ve tanımlanması, sosyal temasların izlenmesinin yanı sıra izolasyon sağlanması, bunların hepsi DSÖ'nün önerdiği tedbirlere uygun şekilde uygulandı" diyen Vujnovic "Ve sosyal uzaklaşma, gerçekten de nispeten erken tespitten sonra ikinci önemli etken oldu."

İtalya konusunda zaaf gösterildi

Ülke genelinde 156 binden fazla koronavirüs testi yapıldı. Rusya, İran, Çin ve Güney Kore'den gelen yolcuları önceleyerek havaalanları da dahil olmak üzere Şubat ayının başından itibaren toplu olarak testlere başladı.

  • Bu Rusya'nın açığı olmadığını göstermiyor. Rusya, İtalya'dan veya kötü etkilenen diğer AB ülkelerinden gelenleri hemen test etmeye başlamadı. Avrupa'dan gelenler için kontrollerini iki hafta karantinaya almayla sınırladı. Sağlık yetkililerine göre, Rusya'da açıklanan koronavirüs vakalarının çoğu İtalya'dan geldi.

Rus doktorlardan şok koronavirüs açıklaması: Gerçekler gizleniyor
DÜNYA
Rus doktorlardan şok koronavirüs açıklaması: Gerçekler gizleniyor

Halk arasında güvensizlik

Sosyal medyada Ruslar, ülkelerinde 1986'daki Çernobil nükleer felaketinin örtbas edilmesi ve ülkenin 1980'lerde HIV / AIDS salgınına karşı tepkisiz kalmasından dolayı koronavirüs konusunda da yeterli şeffaflık olmadığı kanısında.

Moskova'da ilk koronavirüs hastası olan David Berov, Instagram'a, ikinci testinin olumsuz bir sonuç gösterdiğini, birinci ve üçüncü testinde ise pozitif sonuç ortaya çıktığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Jonathas yaşadıklarını anlattı: Çok acı çektim
SPOR
Koronavirüse yakalanan Jonathas yaşadıklarını anlattı: Çok acı çektim

İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı: Korkulan oldu 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı: Korkulan oldu 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
DÜNYA
Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Koronavirüs hastalarında yeni belirtiler ortaya çıktı: Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar kapmış olabilir
DÜNYA
Koronavirüs hastalarında yeni belirtiler ortaya çıktı: Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar kapmış olabilir

ABD'de korona tedavisine 35 bin dolarlık fatura
GÜNDEM
ABD'de korona tedavisine 35 bin dolarlık fatura
Kredi ödemelerini erteliyor

Kredi ödemelerini erteliyor

​Ziraat Bankası'ndan koronavirüse karşı tedbir paketi.
14 gün gözlem altında tutulacaklar

14 gün gözlem altında tutulacaklar

​Askere yeni katılanlara ve birlik değiştirenlere korona önlemi.
Kolonyalı gaspçı aramızda

Kolonyalı gaspçı aramızda

​Korona korkusundan faydalanıp yaşlı adama kolonya uzattı...
İlk ders bakandan

İlk ders bakandan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere ve velilere seslendi.
Bir büyük<br>indirim daha geliyor

Bir büyük
indirim daha geliyor

​Araç sahipleri dikkat: Ay sonu gerçekleşecek.
Paketleri hemen<br>eve almayın!

Paketleri hemen
eve almayın!

​Online siparişler arttı, uzmanlar tedbirleri anlattı.
Yine skandal görüntüler

Yine skandal görüntüler

​Yasağı hiçe sayıp koronavirüse rağmen toplandılar.
Kulüpler çökebilir

Kulüpler çökebilir

Dünya futboluna yön veren ülkeler krizle boğuşuyor.
Hızlı testler Türkiye'de

Hızlı testler Türkiye'de

15 dakikada sonuç verenler kitler görüntülendi.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Çok acı çektim

Çok acı çektim

​Koronavirüse yakalanan oyuncu yaşadıklarını anlattı.
Teröre<br>geçit yok

Teröre
geçit yok

​İçişleri Bakanlığı 2 HDP'li başkanı görevden aldı.
Avrupa'da<br>korkulan oldu

Avrupa'da
korkulan oldu

İngiltere Başbakanı şaşırtan gelişmeyi açıkladı.
12 saatleri var yoksa el konulacak

12 saatleri var yoksa el konulacak

​İçişleri Bakanı Soylu maske stokçularına sert uyarı.
Koronavirüs<br>ikinci ele de sıçradı

Koronavirüs
ikinci ele de sıçradı

​Sahibinden satılık korona geçirmez otomobil.
Mescid-i Aksa <br>için önemli karar

Mescid-i Aksa
için önemli karar

​Koronavirüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.
Gençler için korkunç Kovid-19 gelişmesi

Gençler için korkunç Kovid-19 gelişmesi

Belirlenen yeni belirtiler sadece gençlerde çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.