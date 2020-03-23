Rus doktorlardan şok koronavirüs açıklaması: Gerçekler gizleniyor

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken Rus doktorlardan önemli bir açıklama geldi. Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, “Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır” dedi.

OYNAT 02:21 İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda. BiP'te paylaş

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Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, “Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur” yorumunda bulundu. Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, “Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor” ifadesini kullandı.