Dünya Rus doktorlardan şok koronavirüs açıklaması Gerçekler gizleniyor
KORONAVİRÜS

Rus doktorlardan şok koronavirüs açıklaması: Gerçekler gizleniyor

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki Kovid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara “zatürre” olarak geçirildiğini ileri sürdü. Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, “Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken Rus doktorlardan önemli bir açıklama geldi. Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, “Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır” dedi.

İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
OYNAT 02:21
İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda.


Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, “Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur” yorumunda bulundu. Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, “Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor” ifadesini kullandı.

Rusya’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 93’e yükseldi
DÜNYA
Rusya’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 93’e yükseldi
Herkesin konuştuğu çocukların annesi

Herkesin konuştuğu çocukların annesi

​Bu fedakarlık ayakta alkışlanır...
Asker sokağa indi

Asker sokağa indi

ABD'nin üç eyaletinde yarı zamanlı görev alacaklar.
Kamuya esnek model

Kamuya esnek model

​Yeni genelge ile 3 model ve idari izin getirildi.
'EvdeKal'a <br>büyük destek

'EvdeKal'a
büyük destek

​Sokağa çıkma yasağı anketinde çarpıcı iki sonuç...
Dokuz kayıp daha

Dokuz kayıp daha

Bakan Koca kaç kişiye test yapıldığını açıkladı.
Karantinada!

Karantinada!

Bu fotoğraftan hemen sonra öğrendi...
Kira alınmayacak

Kira alınmayacak

Hazine taşınmazları ile ilgili flaş karar.
Ölü sayısı <br>5 bini geçti

Ölü sayısı
5 bini geçti

​İtalya'da koronavirüs salgınında ağır tablo.
Diyanet açıkladı

Diyanet açıkladı

"Salgın hastalık riski varsa ceset torbasıyla defin caiz."
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Esma anneye <br>sürpriz telefon

Esma anneye
sürpriz telefon

'A​rayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş'
Mücadeleye <br>Baykar da katıldı

Mücadeleye
Baykar da katıldı

Tedavideki en önemli cihazdan 250 adet sipariş verdi
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
'Ücretsiz' müjdesi

'Ücretsiz' müjdesi

​Ulaştırma Bakanı Turhan sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi.
Karantina kaçaklarına ceza!

Karantina kaçaklarına ceza!

İhbar alan polis alış verişte yakaladı.
'Koronavirüs sahtekarları'

'Koronavirüs sahtekarları'

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
'Eve' mesaj bırakıyor

'Eve' mesaj bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uyardı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.