Koronavirüse yakalanan Jonathas yaşadıklarını anlattı: Çok acı çektim

İspanya 2. Lig ekiplerinden Elche takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Jonathas de Jesus, koronavirüsten dolayı yaşadığı zor zamanları anlattı. İyileşme sürecine giren Jonathas yaşadığı zor zamanları Brezilya'da yayın yapan Globo'ya anlattı.

Hastalığı boyunca çok acı çektiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, ilk başta semptomları anlamadığını ifade etti. Jonathas, "Ateşimin çıktığını hissettim. İlk başta migren sandım ancak hissettiğim çok yoğun bir acıydı. Kulüp doktoruna gittim ve semptomları anlattığımda bana yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özellikle ilk 3 gün vücudum yenik düştü ve çok acı çektim. Hareket edecek halim yoktu. Daha önce hiç böyle bir acı yaşamamıştım" dedi.

İyileşme sürecinde olduğunu belirten oyuncu, "Şimdi daha iyiyim. Hafif antrenmanlara başladım. Ben bir sporcu olmama rağmen bu kadar acı yaşıyorsam yaşlı insanların neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.