Dünya Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
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Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Mescidi Aksa koronavirüs nedeniyle tamamen kapatıldı.
Mescidi Aksa koronavirüs nedeniyle tamamen kapatıldı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 23 Mart Pazartesi günü sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’in tüm kapılarının yarın sabah namazından itibaren kapatılacağı belirtilerek söz konusu uygulamanın geçici olduğuna vurgu yapıldı.

  • Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceğinin altı çizilerek halka evlerinde kalmaları, sağlık kurumları ile ulemanın tavsiyelerine uymaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada söz konusu kararın Filistin sağlık kurumları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığı belirtildi.

İslami Vakıflar İdaresi, daha önce Kovid-19’un yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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