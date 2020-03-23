Gündem ABDde korona tedavisine 35 bin dolarlık fatura
3. SAYFA

Koronavirüs tedavisi için tam 35 bin dolar fatura çıktı!

ABD'de korona tedavisine 35 bin dolarlık fatura

ABD’de koronavirüs (Kovid-19) için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura çıkması şaşkınlık yarattı. Ülkede Kovid-19 testleri, Trump’ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirilse de hastane sürecinde uygulanan prosedürlere göre kişilere değişik skalalarda faturalar çıkabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları Kovid-19 salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı. Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zatürree" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı. Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

Danni Askini

KİMİN BU KADAR PARASI VAR?

Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu" ifadelerini kullandı. Virüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

FATURALAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

ABD'de Kovid-19 testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi. Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor. Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor.

ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı
DÜNYA
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı
Herkesin konuştuğu çocukların annesi

Herkesin konuştuğu çocukların annesi

​Bu fedakarlık ayakta alkışlanır...
Asker sokağa indi

Asker sokağa indi

ABD'nin üç eyaletinde yarı zamanlı görev alacaklar.
Kamuya esnek model

Kamuya esnek model

​Yeni genelge ile 3 model ve idari izin getirildi.
'EvdeKal'a <br>büyük destek

'EvdeKal'a
büyük destek

​Sokağa çıkma yasağı anketinde çarpıcı iki sonuç...
Dokuz kayıp daha

Dokuz kayıp daha

Bakan Koca kaç kişiye test yapıldığını açıkladı.
Karantinada!

Karantinada!

Bu fotoğraftan hemen sonra öğrendi...
Kira alınmayacak

Kira alınmayacak

Hazine taşınmazları ile ilgili flaş karar.
Ölü sayısı <br>5 bini geçti

Ölü sayısı
5 bini geçti

​İtalya'da koronavirüs salgınında ağır tablo.
Diyanet açıkladı

Diyanet açıkladı

"Salgın hastalık riski varsa ceset torbasıyla defin caiz."
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Esma anneye <br>sürpriz telefon

Esma anneye
sürpriz telefon

'A​rayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş'
Mücadeleye <br>Baykar da katıldı

Mücadeleye
Baykar da katıldı

Tedavideki en önemli cihazdan 250 adet sipariş verdi
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
'Ücretsiz' müjdesi

'Ücretsiz' müjdesi

​Ulaştırma Bakanı Turhan sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi.
Karantina kaçaklarına ceza!

Karantina kaçaklarına ceza!

İhbar alan polis alış verişte yakaladı.
'Koronavirüs sahtekarları'

'Koronavirüs sahtekarları'

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
'Eve' mesaj bırakıyor

'Eve' mesaj bırakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uyardı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.