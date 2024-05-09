Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı

Almanya, Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’nin 2018’den beri ülkede yayınlanan eserlerini “Holokost inkarcısı” olduğu gerekçesiyle yasakladı. Garaudy’nin 30 kadar eserini Türkçeye çeviren Cemal Aydın, Garaudy’nin kitaplarının Almanya’da çok ilgi gördüğünü, Siyonistlerin de çareyi yasaklatmakta bulduğunu belirtti.