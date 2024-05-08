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Miçotakis: Türkiye samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Miçotakis "Türkiye samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli" ifadelerini kullandı.

15:54 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:55 - 8/05/2024 Çarşamba
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Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis
, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceğini söyleyen Yunanistan Başkanı Miçotakis, ziyaretinde İstanbul'daki Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesinde dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getireceğini söyledi.


"Türkiye'nin istekli olduğunu düşünüyorum"


Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyleyen Miçotakis, "
Türkiye'nin farklılıklarımıza rağmen samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli olduğunu düşünüyorum"
değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, 6 yıl sonra ilk kez Atina'yı ziyaret etmişti.


Yunanistan'da yapılan açıklamalarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmanın hedeflediğini belirtilmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke arasında görüş ayrılıklarının olmasının normal olduğunu dile getirerek, "Aynı denizi, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.


Miçotakis ise açıklamasında ilişkilerin yeniden canlanacağını söyleyerek, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacağını duyurmuştu.



#Kiryakos Miçotakis
#Yunanistan
#Türkiye
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