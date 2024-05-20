Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 10 il için 'sağanak' ve ' gök gürültülü sağanak' yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 MAYIS 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İL İL HAVA DURUMU (20 MAYIS 2024)

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30





📆20 Mayıs 2024 Pazartesi

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eYQcJQIQVy — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 20, 2024

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BU HAFTA YAĞIŞ OLACAK MI? 20-26 MAYIS 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (20 - 26 Mayıs 2024) hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.







