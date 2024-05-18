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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Marmara ve Ege hariç yurdun kalanında yağış görülecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

09:48 - 18/05/2024 Cumartesi
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.



Yarın, Ege'nin güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç ve doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak ve yağmur geçişleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Ege'de toz taşınımı bekleniyor.


Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.


Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 25, İstanbul'da 23, İzmir'de 28, Antalya'da 26, Adanada 31, Diyarbakır'da 29, Samsun'da 20 derece civarlarında seyredecek.

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