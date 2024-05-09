Almanya Garaudy’yi de yasakladı

ABD ve Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da Siyonistler, eserleri 44 dilden fazla yabancı dile çevrilmiş, dünyaca ünlü Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’yi unutturmak için tam bir düşünce terörü estiriyor. Avrupa ülkelerindeki bütün yayınevlerini ve bütün dağıtımcıları tehdit ediyor ve Garaudy’nin eserlerini yasaklatıyorlar. Siyonistler, son olarak Almanya’da Roger Garaudy’nin bütün kitaplarının yayınlanmasını ve dağıtılmasını durdurdu. Yasak kararını Fransız Garaudy’nin eserlerini Türkçeye kazandıran mütercim Cemal Aydın ile konuştuk.

SİYONİZM KARŞITLIĞI BİLE SUÇ

* Yasaklama kararı nasıl alındı bize bahseder misiniz? Neden Garaudy’nin kitapları hedefte?

Roger Garaudy’nin kitaplarının Almanya’da çok fazla ilgi gördüğünü, özellikle aydınların ve üniversite öğretim üyelerinin rağbet ettiğini gören Siyonistler çareyi kitaplarını yasaklatmakta buldular. Almanya’da Garaudy’nin kitaplarını yayınlayan Ecevit Polat’a bu yasaklama 3 Mayıs tarihinde şu mesajla bildirildi:

Merhaba Polat Bey,

Yazar Roger Garaudy'nin Holokost inkârcısı olduğu düşünüldüğünden, kitaplarınızın satışının yasaklandığı ve bu nedenle satılamayacağı bilgisini aldık:

"Roger Garaudy (17 Temmuz 1913; 13 Haziran 2012) Fransız siyasetçi (Fransız Komünist Partisi’nden), filozof ve üniversite öğretim üyesiydi. Protestan ve Katolik olarak yaşadıktan sonra 1982'de İslam'ı seçmiş ve daha sonra Siyonizm karşıtı çalışmalar yapmış, Holokost inkârını araçsallaştırmış ve bu yüzden 1998'de ertelenmiş bir cezaya çarptırılmıştır. (Wikipedia'dan alıntı)"

Sonuç olarak, söz konusu kitapları satıştan çekmiş bulunuyoruz.

Saygılarımla...

GERÇEKLERDEN RAHATSIZLAR

* Garaudy’nin hangi kitapları yasak listesine alındı?

Almanya’da yayını ve dağıtımı durdurulan kitaplar, “İsrail, Mitler ve Terör”, “İsrail Sorunu” ve “İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin” gibi İsrail’in gerçek yüzünü gözler önüne seren kitaplar değil. Tam aksine Garaudy’nin bütün dünya aydınlarına seslenen ve onların ufuklarını açan fikir kitapları, felsefe ve estetik kitapları. Siyonistler tarafından yasaklatılan kitapların listesi ise şu şekilde: 20. Yüzyılın Biyografisi- Garaudy'nin Felsefi Vasiyeti; Endülüs’te İslâm; İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri; İslam'ın Vadettikleri; Estetik ve Geleceğin İcadı. Yine yasaklanan kitaplar arasında değerli araştırmacı Profesör Ecevit Polat’ın kaleme aldığı şu kitap da bulunuyor: “Tartışmalı Filozof Roger Garaudy, Dünyaca Ünlü Düşünürün Arkasındaki Gerçek”

* Garaudy’nin kitaplarının Almanya’da nasıl bir etkisi oldu ki bu yasaklama gündeme geldi?

Benim aracılığımla Roger Garaudy’nin kızından babasının kitaplarını yayınlama izni alan Ecevit Polat, 2018 yılından beri, tam altı yıldır Garaudy’nin kitaplarını Almanya’da yayınlıyordu. Alman aydınlar bu yayınlar sayesinde gerçek bir filozofu, gerçek bir düşünürü keşfetmeye başladılar. Siyonistlerin iddia ettikleri gibi Roger Garaudy, asla Holokost inkârcısı değildir. Siyasî Siyonistler tarafından haksız yere yasaklattırılan “İsrail, Mitler ve Terör” kitabında Garaudy, “Tek bir Yahudi bile haksız yere öldürülse, bu bir insanlık suçudur!” diye yazar. Söz konusu kitapta Hitler tarafından öldürülen Yahudi sayısının 6 milyon değil, 3 milyon olduğunu delilleriyle ispatlar. Garaudy’ye göre 3 milyon Yahudi’nin öldürülmesi elbette katliamdır ve insanlık suçudur.

HOLOKOST ÜZERİNDEN FİLİSTİN HEDEF ALINIYOR

* Neden Siyonistler bu eserlerden bu kadar korkuyor ve yasaklatmak için çaba harcıyor?

Garaudy şu iki şeye karşı çıkar: 1) Siyasî Siyonistlerin, roman, film, tiyatro eseri ve medya yoluyla Yahudi katliamını bütün dünyaya sanki sadece onlar öldürülmüş gibi propaganda yaparak ve kendilerine acındırarak milyonlarca Filistinliyi kendi topraklarından kovması ve yüz binlerce Filistinliyi öldürmesi ve öldürmeye devam etmesi. 2) 3 milyon (asla 6 milyon değil) Yahudi’nin yanında 3 milyon Polonyalı, 8 milyon Çingene, 18 milyon da Slav öldürülmüşken, İkinci Dünya Savaşı'nda toplam 60 milyon hayatını kaybetmişken Allah’a verilen kurban anlamındaki Holokost tabirinin sadece ve sadece 3 milyon Yahudi için kullanılması. Garaudy şu soruyu sorar: “Yahudiler dışındaki öldürülenler Şeytan’a mı kurban verilmiştir? Yahudilere tanınan bu imtiyaz, bu ayrıcalık neden?” Alman yetkililere Fransız yazar Alain de Benoist’nın şu sözünü hatırlatmak gerekir: “Hakikatleri bütün çıplaklığıyla haykıran, 'İsrail, Mitler ve Terör' kitabından ötürü, büyük bir filozof, gerçek bir düşünür mahkûm edildi!”







