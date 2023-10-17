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Save The Children'dan 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı: Her 15 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurarak, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

20:08 . 17/10/2023 Salı
AA
Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada,
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Gazze'de her 15 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulanarak, çocukların Gazze'deki toplam ölümlerin üçte birini oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, ​​​​​​​İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 2 bin 700'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'de de en az bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğine değinildi.

Açıklamada, raporlara göre kaçırılan ve rehine olarak Gazze'ye götürülen 199 kişi arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

"Gazze'de vahim olan insani durum daha da kötüleşmeye devam ediyor"

Gazze'ye yönelik topyekun kuşatma sürerken halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleşmeye devam ettiğinin ve ihtiyaçların arttığının altı çizilen açıklamada, yardım malzemelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin verilmeyen Gazze'de temiz suyun tükenmekte olduğu, özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere
insanların yakında susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulunuldu.

"Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Su tükeniyor ve Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yeniden toplanması beklenirken, çocukların hayatını kurtarmak için ateşkes sağlanmalı. Çatışmalar sona ermeden, ateşkes olmadan binlerce çocuğun hayatı tehlikede."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#BM
#Gazze
#İngiltere
#İsrail
#Save the Children
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