Save The Children'dan 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısı: Her 15 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor

Gazze'ye yönelik topyekun kuşatma sürerken halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleşmeye devam ettiğinin ve ihtiyaçların arttığının altı çizilen açıklamada, yardım malzemelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin verilmeyen Gazze'de temiz suyun tükenmekte olduğu, özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere

insanların yakında susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulunuldu.