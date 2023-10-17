İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.

Her bir saatte 3 çocuk can veriyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 808'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

İşte İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...

09.00 İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın İsrail'e yapacağı ziyaretin Gazze'deki kara operasyonunu geciktirmesini veya karmaşık hale getirmesini beklemediğini söyledi.

ABD ordusundan İsrail'e kritik ziyaret

06.30: ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail'e gitti. Daha önce planlandığına dair bir açıklamanın bulunmadığı ziyaret dünya basını tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Al Jazeere bu gelişmeyi 'ABD'li üst düzey general savaş planlamasının ortasında İsrail'e geldi' başlığı ile okurlarına sundu. Kurilla, ziyaretinin 'İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olmasını sağlamak, özellikle diğer tarafların çatışmayı genişletmesinden kaçınmaya odaklanmak' olduğunu söyledi.





NYT: İsrail ABD'den 10 milyar dolar istedi

06.30: New York Times'ın (NYT) İsrail'in ABD'den acil askeri yardım olarak 10 milyar dolar talep ettiğini yazdı. NYT haberini bu talebe aşina olan üç yetkiliye dayandırdı. NYT'ye göre, yardım paketi şu anda Beyaz Saray ile koordineli olarak Kongre tarafından hazırlanıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Pazar günü Tel Aviv'e yaptığı ziyaret sırasında ABD'li milletvekillerinin İsrail'e Demir Kubbe füze savunma sistemi için yedek mühimmat, hassas güdümlü bombalar, standart bombaları hassas mühimmatlara dönüştürecek JDAM kitleri ve 155 milimetrelik 155 mm'lik bombalar sağlamayı tartıştıklarını söyledi.

Biden yarın İsrail'e gidiyor

06.15: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Kudüs'te İsrail Başbakanı ile yedi saatlik bir görüşme yapan Blinken, Biden'ın ülkeyi ziyaret edeceğini de burada duyurdu.

Gazetecilere konuşan Blinken, Biden'ın ziyaretinde "İsrail'in savaş amaçları ve stratejisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme alacağını" söyledi. Blinken'ın aktardığına göre Biden ayrıca "İsrail'in sivil kayıpları en aza indirecek ve yardımın Gazze'deki Filistin sivillere ulaşmasına izin verecek şekilde operasyonlarını nasıl yürüteceğini" de konuşacağını belirtti.





05.00: Al Arabiya'nın haberine göre, insani yardım konvoyu Refah sınır kapısının Mısır tarafında Gazze'ye girmelerine izin verilmesini bekliyor. Aynı haberde konvoyun geçişine bugün 9:00'da izin verileceği iddiasına yer veriliyor.





WSJ: ABD İsrail'e asker gönderiyor

04.20: Bölgeye iki uçak gemisi konuşlandıran ABD'nin İsrail'e asker de göndereceği iddia edildi. İddia Wall Street Jounrnal'dan (WSJ) geldi. WSJ'nin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Hamas'a karşı savaşında İsrail'i desteklemek için konuşlandırmayı planladığı yaklaşık 2000 askerini özel olarak seçti. Raporda, askerlerin herhangi bir muharebe görevinde bulunmalarının beklenmediği, bunun yerine danışmanlık veya tıbbi destek görevlerinde bulunmalarının beklendiği belirtildi.





Hamas İsrailli rehinenin görüntülerini paylaştı

02.30: Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli kadın esirin görüntülerini yayınladı. Kadının tedavi görüntülerini içeren videoda Shem'in 'Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın' dediği anlar da yer aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mia'nın geçen hafta kaçırıldığını doğruladı ve yetkililerin Mia'nın ailesiyle iletişime geçerek onlarla temas halinde oldukları açıklandı.





Üç saat boyunca ameliyat edildiğini kameraya anlatan kadın, 'Bana bakılıyor, ilaç alıyorum. Sadece bir an önce evime, aileme, anne babama, kardeşlerime dönmeyi istiyorum. Lütfen beni bir an önce buradan çıkarın' dedi. İsrail basını bunu 'propaganda klibi' olarak nitelendirdi. Times of Israel söz konusu videonun Hamas askeri sözcüsü Ebu Ubeida'nın rehine sayısını açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, 'koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını' duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı. ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Meclisin yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada, savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurgulamıştı.

İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenen Netanyahu, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.





İran'dan Hizbullah açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini söyledi.

Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise önceki saatlerde İran'ın çatışmalara bizzat dahil olacağı iddialarını yalanlamıştı.

Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.







