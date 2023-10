İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Her bir saatte 3 çocuk can veriyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 808'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.