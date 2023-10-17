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İşgalci İsrail Lübnan'da da sivilleri hedef aldı

İşgalci İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

09:33 . 17/10/2023 Salı
AA
Lübnan

Lübnan

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki
Ed-Duhayra
beldesine topçu atışları başta olmak üzere saldırılar düzenledi.

İsrail'in doğrudan düzenlediği hava saldırısında Ed-Duhayra beldesindeki bazı evleri hedef alması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Yaralıların ambulanslarla Sur kentindeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın haberinde ayrıca, "saldırılarda yeni olan gelişmenin İsrail'in Ed-Duhayra beldesindeki sivillere yönelik fosforlu bomba kullanılması olduğu" ifade edildi.

İsrail: Lübnan'dan sızma girişiminde bulunan 4 kişi öldürüldü

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan sınırı üzerinde gece boyunca yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, bir grubun Lübnan sınırındaki telleri geçerek ülkeye sızma girişiminde bulunmak ve bomba yerleştirmek istediği, silahlı 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.



#Beyrut
#israil
#Lübnan
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