Ürdün'de kritik ziyaret: ABD Başkanı Biden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek

Şiddet, insan fıtratına dâhil olduğu için idrak edebildiğimiz zamanda ve mekânda da onun eliyle daima var olacaktır. Hayırlı ve hayırsız, iyi ve kötü, güzel ve çirkin… olmak gibi ikili bir oluşa tabi bulunan şiddet, ilahî şeriatlarla tanımlanmış ve sınırlanmıştır. Bu cümleden olarak Müslümanların şerlilik, nifakçılık, bozgunculuk ve sapkınlıkta azgınlık cihetlerinden de kâfirlerle mücadeleleri mezkûr sınıra dâhil edilmiştir ki, kendi günümüzde ve elan şu vaktimizde Siyonistlerle mücadele ediyor