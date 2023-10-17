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Dünya

İşgalci İsrail Hamas'a rehinelerle ilgili mesaj gönderdi

İşgalci İsrail'in eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri için danışmanlık yapan Peri, İsrail'in Hamas ile doğrudan görüşmediğini ancak aracılar vasıtasıyla iletişim kurduğunu belirtti.

14:42 . 17/10/2023 Salı
AA
Yakov Peri

Yakov Peri

Gazze'de adeta kıyım yapan işgalci İsrail'in rehine konularına alışkın olduğunu ancak şu ana kadar 200 İsraillinin esir alındığı durumun hiç yaşanmadığını dile getiren Peri, "İsrail insani davranarak Hamas'ı da insani davranmaya zorlamalı." dedi.

İsrail'in Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini belirten Peri, "İsrail yaralı, yaşlı ve genç esirler için insani koridor açılmasını teklif etti. Şu ana kadar Hamas'tan yanıt gelmedi." diye konuştu.

"Hamas yanıt verirse biz de müzakere ederiz"

Peri, İsrail'in gönderdiği mesajda Hamas'a ne sunduğuna ilişkin soruya "Hamas yanıt verirse ve buna bir bedel biçerse biz de müzakere ederiz." şeklinde cevap verdi.

İsrailli esirlerin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini Hamas'ın bildiğini ifade eden Peri, Hamas'ın tekliflerini değerlendireceğini ama onları serbest bırakmak için "ağır bir bedel" talep edeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun "kara harekatının esirlerin güvenliği için iyi veya kötü olacağı" yönünde görüşler dillendirildiğini söyleyen Peri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarınki İsrail ziyaretinden önce bir kara harekatının gerçekleşmeyeceği görüşünü dile getirdi.



#israil
#Hamas
#rehine
#gazze
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