İşgalci İsrail ordusunun katliamlarında 11'inci gün: Gece boyu bomba yağdırdılar

Dünyada enerji kaynakları üzerinden var olan güç mücadelesine bakarsak, Gazzelilerin Sina’ya “insanî koridor ile” sürüldükten sonra geri dönüp bu alanlarda hak iddia etmelerine izin verilmeyeceği basit bir akıl yürütmeyle değerlendirilebilir. Topraklarını ve mülteci statülerini kaybettiklerinde, gelmiş ve gelecek bütün haklarından da vazgeçmeye zorlanacakları bir kaderin onları beklediğini göremeyenler, bugün insanî koridordan bahsediyor.