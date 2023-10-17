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Hamaney İsrail'i açık açık uyardı: Saldırılar devam ederse Müslümanları kimse durduramayacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları ve direniş güçlerini kimse durduramayacak” açıklamasında bulundu.

15:05 . 17/10/2023 Salı
AA
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu "direniş güçleri" olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.


İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuştu.


Konuşmasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını söyledi.


Hamaney,
“İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları direniş güçlerini kimse durduramayacak. Gazze’ye yönelik bombalamalar acilen durdurulmalı. Çünkü Müslümanlar gerçek anlamda bu saldırlar karşısında öfkeli. Bu öfkenin son örneğini sadece İslam ülkelerinde değil, bazı Avrupa ve Batılı ülkelerde de gördük. Artık Siyonist rejim ne yaparsa yapsın aldığı yenilgiyi asla telafi edemez”
şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözleri önünde Filistinlilere karşı soykırım yaptığını dile getiren Hamaney, "Bazı yabancı yetkililer, Filistinlilerin neden sivilleri öldürdüğünü söylüyor. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar sivil değil. Hepsi silahlı." dedi.


İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar kontrollü devam eden çatışmalarda 3 İsrail askeri ölürken, 3 sivil, 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi hayatını kaybetti.​​​​​​​


İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye'deki milisler, Irak'ta desteklediği silahlı gruplar ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.




#Hamaney
#İran
#İsrail
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