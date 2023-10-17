Hamaney İsrail'i açık açık uyardı: Saldırılar devam ederse Müslümanları kimse durduramayacak

“İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları direniş güçlerini kimse durduramayacak. Gazze’ye yönelik bombalamalar acilen durdurulmalı. Çünkü Müslümanlar gerçek anlamda bu saldırlar karşısında öfkeli. Bu öfkenin son örneğini sadece İslam ülkelerinde değil, bazı Avrupa ve Batılı ülkelerde de gördük. Artık Siyonist rejim ne yaparsa yapsın aldığı yenilgiyi asla telafi edemez”