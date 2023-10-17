Gazze’deki insani yardım çalışanı bölgedeki durumu anlattığı ses kaydını paylaştı: İnsani felaketin eşiğindeyiz

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 11 gündür sürdürüyor.
Uluslararası insani yardım kuruluşu NRC, Gazze içindeki çalışanı Yusuf Hammaş’ın gönderdiği ve Han Yunus’ta yoğun geçen İsrail bombardımanının ardından bölgedeki durumu anlattığı ses kaydını paylaştı.
- Gazze’deki durumu,"Kesinlikle bir insani felaketin eşiğindeyiz"diyerek anlatan Hammaş, Han Yunus’ta yüzlerce kişinin evlerine su götürmek için su depolarının önünde beklediğini ve ekmek için fırınların önünde kaos olduğunu söyledi.
Hammaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Binlerce kişi sokaklarda uyuyor"
Nasır Hastanesi'nde çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kaydeden Hammaş, şunları aktardı:
Gazze’deki insani yardım çalışanı, "Bu durum birkaç gün daha devam ederse yeni bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Burada durum gerçekten zor. İnsanların düşündüğü tüm senaryoları hayal etmek bile gerçekten zor." ifadelerini kullandı.
İsrail-Filistin çatışması
İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Gazze’de etkin Filistinli direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in Gazze’deki ablukası ve Filistin’deki ihlallerine karşı İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.
"Aksa Tufanı" adı verilen saldırılarda Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu buna karşılık onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.