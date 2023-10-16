Fatih Er Siyonizm'in güdümündeki Batı medyasının iki yüzlülüğünü anlattı: İsrail için yazıyorlar

Filistinlilerin sürgününü destekleyen söylemlere ilişkin, "Öyle olur mu? Biz Çanakkale'yi terk mi ettik öldürüleceğimizi düşünüp? Biz İstanbul'u terk mi ettik işgal edildiğinde. Biz Maraş'ı, İzmir'i, Konya'yı terk mi ettik? Hayır etmedik. Savaştık. 15 milyon nüfusumuz vardı. Neden Filistinlilerden kendi topraklarını terk etmelerini bekleyelim." sözleriyle tepki gösterdi.

"Ortada gözle görünür bir şey var ve o kadar çok büyük hatalar yapıyorlar ki. O Times Gazetesi'nin Filistinli çocukları verirken "İsrailli çocuklar" demesi. Artık yani kimse salak değil. Sosyal medya üzerinden her şey net bir şekilde görünüyor. Benim en büyük endişem dükkan onların. Yani üç gün sonra Instgram'ı, Youtube'u, Facebook'u ve Twitter'ı kapattığı zaman hiçbir şey yapamazsın. Ama kapatsınlar da çünkü o zamanlar da algıyı daha güçlü bir şekilde tersine çevirirler diye düşünüyorum."