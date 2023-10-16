Fatih Er Siyonizm'in güdümündeki Batı medyasının iki yüzlülüğünü anlattı: İsrail için yazıyorlar

Filistin-İsrail çatışmasıyla yaşanan süreç Yeni Şafak YouTube yayınında masaya yatırıldı.
Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ve sonrasında yaşanan süreç Yeni Şafak YouTube canlı yayınında masaya yatırıldı.
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in moderatörlüğünde yapılan yayında Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er ve Yeni Şafak Yazarı Taha Kılıç önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Biz Çanakkale'yi terk mi ettik?"
ABD'nin Akdeniz'e gönderdiği savaş uçağı gemisi üzerinden başlatılan "Filistinliler de öleceğine Gazze'yi terk etsin" söylemlerine ilişkin ise Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er dikkat çeken ifadelerle sert çıktı.
Filistinlilerin sürgününü destekleyen söylemlere ilişkin, "Öyle olur mu? Biz Çanakkale'yi terk mi ettik öldürüleceğimizi düşünüp? Biz İstanbul'u terk mi ettik işgal edildiğinde. Biz Maraş'ı, İzmir'i, Konya'yı terk mi ettik? Hayır etmedik. Savaştık. 15 milyon nüfusumuz vardı. Neden Filistinlilerden kendi topraklarını terk etmelerini bekleyelim." sözleriyle tepki gösterdi.
"İki yüzlü Batı medyası"
Fatih Er'in önemli açıklamalarda bulunduğu bir diğer konu ise İsrail yanlısı yayınlar yapan Siyonizm'in güdümündeki Batı medyası oldu.
Batı medyasının fosfor bombası, başı kesilmiş çocuk yalanlarını hatırlatan Ersin Çelik'in sözlerine cevap veren Er, Batı medyasının, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulmü görmezden gelmesini 'iğrenç' olarak niteledi.
"Batı medyası bataklığa sürükleniyor"
Ancak Er, Batı medyasının direkt İsrail ağzından yazsa dahi toplumun artık bunu net bir şekilde görmeye başladığını belirterek İsrail'in medya propagandasını kaybetmeye başladığını söyledi.
"Ortada gözle görünür bir şey var ve o kadar çok büyük hatalar yapıyorlar ki. O Times Gazetesi'nin Filistinli çocukları verirken "İsrailli çocuklar" demesi. Artık yani kimse salak değil. Sosyal medya üzerinden her şey net bir şekilde görünüyor. Benim en büyük endişem dükkan onların. Yani üç gün sonra Instgram'ı, Youtube'u, Facebook'u ve Twitter'ı kapattığı zaman hiçbir şey yapamazsın. Ama kapatsınlar da çünkü o zamanlar da algıyı daha güçlü bir şekilde tersine çevirirler diye düşünüyorum."