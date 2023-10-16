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Fatih Er Siyonizm'in güdümündeki Batı medyasının iki yüzlülüğünü anlattı: İsrail için yazıyorlar

Fatih Er Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er, Yeni Şafak'ın YouTube'daki canlı yayınında İsrail güdümündeki Batı medyasının iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Batı medyasının, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulmü görmezden gelmesini 'iğrenç' olarak niteleyen Er, on yıllardır süre gelen bu zulmün görmezden gelinerek her şeyin son 10 güne sığdırılıp okuyucuya servis edilmesinin ise 'iki yüzlülük' olduğunu söyledi.

Semih Bozkuş
23:24 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filistin-İsrail çatışmasıyla yaşanan süreç Yeni Şafak YouTube yayınında masaya yatırıldı.

Filistin-İsrail çatışmasıyla yaşanan süreç Yeni Şafak YouTube yayınında masaya yatırıldı.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ve sonrasında yaşanan süreç Yeni Şafak YouTube canlı yayınında masaya yatırıldı.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in moderatörlüğünde yapılan yayında Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er ve Yeni Şafak Yazarı Taha Kılıç önemli değerlendirmelerde bulundu.


"Biz Çanakkale'yi terk mi ettik?"

ABD'nin Akdeniz'e gönderdiği savaş uçağı gemisi üzerinden başlatılan "Filistinliler de öleceğine Gazze'yi terk etsin" söylemlerine ilişkin ise Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Fatih Er dikkat çeken ifadelerle sert çıktı.



Filistinlilerin sürgününü destekleyen söylemlere ilişkin, "Öyle olur mu? Biz Çanakkale'yi terk mi ettik öldürüleceğimizi düşünüp? Biz İstanbul'u terk mi ettik işgal edildiğinde. Biz Maraş'ı, İzmir'i, Konya'yı terk mi ettik? Hayır etmedik. Savaştık. 15 milyon nüfusumuz vardı. Neden Filistinlilerden kendi topraklarını terk etmelerini bekleyelim." sözleriyle tepki gösterdi.

"İki yüzlü Batı medyası"

Fatih Er'in önemli açıklamalarda bulunduğu bir diğer konu ise İsrail yanlısı yayınlar yapan Siyonizm'in güdümündeki Batı medyası oldu.

Batı medyasının fosfor bombası, başı kesilmiş çocuk yalanlarını hatırlatan Ersin Çelik'in sözlerine cevap veren Er, Batı medyasının, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulmü görmezden gelmesini 'iğrenç' olarak niteledi.



"Batı medyası bataklığa sürükleniyor"

Ancak Er, Batı medyasının direkt İsrail ağzından yazsa dahi toplumun artık bunu net bir şekilde görmeye başladığını belirterek İsrail'in medya propagandasını kaybetmeye başladığını söyledi.

Batı medyasının bataklığa sürüklendiğinin farkında olmadığını söyleyen Fatih Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada gözle görünür bir şey var ve o kadar çok büyük hatalar yapıyorlar ki. O Times Gazetesi'nin Filistinli çocukları verirken "İsrailli çocuklar" demesi. Artık yani kimse salak değil. Sosyal medya üzerinden her şey net bir şekilde görünüyor. Benim en büyük endişem dükkan onların. Yani üç gün sonra Instgram'ı, Youtube'u, Facebook'u ve Twitter'ı kapattığı zaman hiçbir şey yapamazsın. Ama kapatsınlar da çünkü o zamanlar da algıyı daha güçlü bir şekilde tersine çevirirler diye düşünüyorum."


İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.




#Filistin
#Gazze
#Hamas
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