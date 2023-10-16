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Bu çocuğun katili sizsiniz: ABD Başkanının körüklediği nefret 6 yaşındaki çocuğu vurdu

ABD Başkanı Biden, İsrail’in katliamlarını haklı çıkartmak için “Hamas 40 bebeğin kafasını kesti” dedi. Bu haberin fanatik Yahudilerin ve CNN’in “hayal ürünü” olduğu kısa sürede anlaşıldı ancak Filistinlilere ve Müslümanlara yönelik nefret vahşete yol açtı. ABD’nin Chicago kentinde 71 yaşındaki Joseph Czuba, Müslüman diye 6 yaşındaki çocuğu 26 yerinden bıçaklayıp katletti.

22:13 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
71 yaşındaki ABD'li bir cani nefret haberlerinden etkilenerek, 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu canice öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.

71 yaşındaki ABD'li bir cani nefret haberlerinden etkilenerek, 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu canice öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Amerikan medyasının terör devleti İsrail’e verdiği açık çek, Filistin dışındaki Filistinlileri ve Müslümanları da nefret suçlarının hedefi haline getirdi. ABD'nin Chicago şehrinde 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, İslam karşıtı bir motivasyonla 6 yaşındaki bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle canice katletti ve annesini de ağır yaraladı. Korkunç saldırı, geçtiğimiz hafta Biden’ın
“Hamas 40 İsrailli bebeğin başını kesti”
yalanını alenen söylemesini akıllara getirirken, ABD Başkanı tarafından yalan haberlerle körüklenen nefretin Müslümanlara karşı şiddete yol açtığı yorumu yapıldı. Günlerdir İsrail’in katliamlarını destekleyen ve Gazze’deki Filistinlilerin katliama uğramasının meşru olduğunu kanıtlamaya çalışan Biden’ın ise cinayetten sonra
“Şoke oldum”
açıklaması büyük tepki çekti.

MOTİVASYONU MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI

Korkunç cinayetin işlendiği Illnois’deki Will County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın motivasyonunun
"çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması"
olduğu belirtildi. Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba’yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.
Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi. 26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Yetkililer,
"saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini"
bildirdi.

NEFRETİ KÖRÜKLEYEN BAŞKAN

ABD’de vatandaşların Filistinlilere karşı bu denli nefret içeren eylemlerde bulunmasında Biden ve ABD medyasının büyük rolü olduğu bildirildi. İsrailli bir yerleşimcinin ortaya attığı ve İsrail makamları tarafından bile yalanlanan “Hamas 40 İsrailli bebeğin başını kesti” yalanını Biden’ın bir konuşması sırasında dillendirmesi ABD’de şoka neden olmuştu. ABD'de Başkanlık makamında oturan birinin açıkça bir yalanı dillendirilmesi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Beyaz Saray daha sonra Başkan’ı düzeltmek zorunda kalmış ve Biden’ın olaya dair herhangi bir kanıtı olmadan böyle bir açıklama yaptığını duyurmuştu. İsrailli yerleşimcinin yalanını haber diye yayınlayan CNN de yoğun tepkilerin ardından haberi kaldırmak zorunda kaldı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI

Günlerdir Filistinlilere karşı nefreti körükleyen Biden’ın, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesinden sonra “şok olduğunu” bildirmesi ise timsah gözyaşları olarak nitelendirildi. Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Biden, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı. Biden’ın günlerdir Filistinlilerin öldürülmesine karşı İsrail’e destek vermesinden sonra Arap ve Müslüman toplumuna taziye dilemesi ise sosyal medyada “ikiyüzlülük” olarak tanımlandı.

ŞİDDET DÜNYAYA YAYILIR

İsrail’e destek için körüklenen Müslüman nefreti ve yaşanan cadı avı, Gazze’deki çatışmaların sadece Gazze ve İsrail ile sınırlı kalmayacağını, tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıdığını gösterdi. Türkiye’nin ilk günden bu yana tarafları itidale davet etmesinin de ne kadar önemli olduğu görüldü.

#Joe Biden
#CNN
#ABD
#Filistin
#İsrail
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