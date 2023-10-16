Bu çocuğun katili sizsiniz: ABD Başkanının körüklediği nefret 6 yaşındaki çocuğu vurdu

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Amerikan medyasının terör devleti İsrail’e verdiği açık çek, Filistin dışındaki Filistinlileri ve Müslümanları da nefret suçlarının hedefi haline getirdi. ABD'nin Chicago şehrinde 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, İslam karşıtı bir motivasyonla 6 yaşındaki bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle canice katletti ve annesini de ağır yaraladı. Korkunç saldırı, geçtiğimiz hafta Biden’ın

“Hamas 40 İsrailli bebeğin başını kesti”

yalanını alenen söylemesini akıllara getirirken, ABD Başkanı tarafından yalan haberlerle körüklenen nefretin Müslümanlara karşı şiddete yol açtığı yorumu yapıldı. Günlerdir İsrail’in katliamlarını destekleyen ve Gazze’deki Filistinlilerin katliama uğramasının meşru olduğunu kanıtlamaya çalışan Biden’ın ise cinayetten sonra

“Şoke oldum”