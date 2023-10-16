ABD İsrail'e 'danışman' kılıfıyla 2 bin 'seçilmiş asker' yolluyor

İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri acımadan katlederken en büyük destekçisi ABD ise bu bahaneyle bölgeye uçak gemisi göndereceğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili konuşan müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Uçak gemisinin bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel bir tehdit oluşturur mu işte mesele budur" değerlendirmesinde bulundu.