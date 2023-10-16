ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e istediği her şeyin temin edileceğini söylemişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
ABD filosunu ve askerlerini Doğu Akdeniz'e yığıyor
ABD filosunu ve askerlerini Doğu Akdeniz'e yığıyor
ABD, İsrail'e yapılan saldırıları bahane ederek iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin,
"Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı"
kaydedildi.
ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek,
"ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor."
ifadesi paylaşıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının ise,
"İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak"
olduğu aktarıldı.
ABD İsrail'e 'danışman' kılıfıyla 2 bin 'seçilmiş asker' yolluyor
ABD İsrail'e 'danışman' kılıfıyla 2 bin 'seçilmiş asker' yolluyor
ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal (WSJ)
ABD'nin İsrail'e destek amacıyla 'özel seçilen' 2 bin asker göndereceğini yazdı.
"Savaşa girmeyecekler" iddiası
"Savaşa girmeyecekler" iddiası
Askerlerin 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı öne sürülen haberde, "
Yetkililer, askerlerin savaş görevinde bulunmayacağını açıkladı"
ifadeleri yer aldı.
#ABD
#İsrail
#Asker
#Filistin
1 saat önce