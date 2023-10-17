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Dünya

Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu: Hastaneler gerçek bir çöküşe girdi

Gazze'deki hastanelerde elektrikler kesilmeden yüzlerce yaralının tedavisi için adeta zamana karşı yarış var. Filistin Sağlık Bakanlığı, kötü haberi duyurdu. Bakanlık, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu.

17:48 . 17/10/2023 Salı
AA
Gazze'deki hastanelerde adeta zamanlar yarışılıyor.

Gazze'deki hastanelerde adeta zamanlar yarışılıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığın Facebook hesabından açıklama yaptı.


Kudra, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle gerçek bir çöküş durumuna girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da hastanelerdeki "felakete" ilişkin açıklama yaptı.


Hammad, Bakanlığın sitesinde yayımlanan açıklamasında
"İlaçların, tıbbi sarf malzemelerinin ve yakıtın tükenmesi, insani bir felaketin habercisi olup yoğun bakım, kuvöz ve kritik bölümlerdeki hastaları tehlikeye atıyor ve kaçınılmaz ölümle karşı karşıya bırakıyor."
ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın ilaç depolarının "boş" olduğuna dikkati çeken Hammad, bağışçı kurumlara, Arap ve İslam ülkelerine, sağlık hizmetlerinin devam etmesi için Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çağrısında bulundu.


İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.


Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.


Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
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