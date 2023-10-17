İsrail su sıkıntısı yaşanan Gazze'de su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu katletti

Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesindeki evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm." dedi.