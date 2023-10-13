Gazze aç, susuz: Nerede Batı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ablukası altındaki Gazze’de insani durumun çok çötü olduğunu belirterek, bu duruma sessiz kalan ABD ve Avrupa’ya sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda konuştu. Burada gençlere seslenen Erdoğan’ın gündeminde İsrail-Filistin gerilimi vardı. Gazze’de katliam derecesine varan saldırıların izahı olamayacağını ifade eden Erdoğan, ABD ve Avrupa’ya tepki gösterdi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

NE İŞİN VAR SENİN ORADA

“Şu an itibari ile Gazze’de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. Şimdi ne diyorlar; ‘Amerika uçak gemisi gönderiyor’ 2’nci uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika; Amerika nere, Akdeniz, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır? Amerika’dan beklenen nedir; bu.”

MISIR’LA ORTAK ADIMLAR ATACAĞIZ

“Düşünün Mısır’ın refah kapısını bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında; adım atalım dedik. Ama orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük. Atacağınız adımlar var. Bu insanlar susuz, bu insanlar gıdasız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bunlara yönelik atılması gereken adımları gerektiren görevler var. Ama asla; bunların böyle bir derdi yok. Onların yok ama bizim var. Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz”

NE İNSANI NE VİCDANİ

“Toplam 360 kilometre karelik dar bir alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir ne de bunun savaş hukukunda yeri vardır. Sonucu ne kadar can yakıcı olursa olsun hiçbir eylem böyle bir zulmü haklı kılmaz. Devletler ile örgütleri ayıran en temel özellik uluslararası hukuka ve insani değerlere olan bağlılıktır. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz. İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsun?”

GAZZE’DEKİ TRAJEDİYE KÖR VE SAĞIRLAR

“Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun? Gazze’de yaşanan insani trajediye kör ve sağır kesilerek barışı hizmet edilmeyeceği açıktır. Biz bu çatışmaların bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz ve etki sahibi tüm aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz.”

Erdoğan arabuluculuk yapsın

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabileceğini söyledi. Scholz, Federal Meclis’te İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili konuşma yaptı. Scholz, bu dramatik durumda, yardımcı olabilecek tüm kanalları kullanmamanın sorumsuzluk olacağını ifade ederek, “Bunu İsrail ile yakın koordinasyon içinde ve Hamas’ın kaçırdığı kişiler için yapıyoruz.” diye konuştu.











